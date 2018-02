Was der Landeshauptmann alles wissen wollte

LINZ. Thomas Stelzer moderierte die erste Podiumsdiskussion der neuen Informationsoffensive an der Kepler-Universität.

Gedankenaustausch in der Faculty Lounge: Martina Mara, Interviewer Thomas Stelzer, Gerhard Widmer (v. li.) Bild:

"Paro" ist nicht zum Spaß hier. Immer wieder macht er sich durch Fiep-Laute bemerkbar. Ist ihm die Aufmerksamkeit sicher, dreht und wendet er das Köpfchen und betrachtet seine Umgebung mit treuherzigem Augenaufschlag.

Wirtschaftsreferent LH-Stellvertreter Michael Strugl hat ihn auf den Schoß genommen. Jetzt verfolgen beide einträchtig die Performance von Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sich Donnerstagabend in der neuen Faculty Lounge des Linzer Uni-Centers in ungewohnter Rolle versucht: als Moderator einer Podiumsdiskussion mit den Spitzenforschern Martina Mara und Gerhard Widmer unter dem Motto "Politik will es wissen".

Martina Mara hat "Paro", den "Personal Roboter", mitgebracht. Ein Robbenbaby aus Plüsch – und ein Produkt Künstlicher Intelligenz, hergestellt in Japan zur Betreuung von Demenzpatienten. "Unser" Paro ist im Future Lab des Ars Electronica Center daheim, wo er Besuchern zeigt, wie menschenähnlich Roboter schon sein können. Am Future Lab forscht OÖN-Kolumnistin Martina Mara. Aber nur noch für kurze Zeit, denn am 1. April wird sie den Lehrstuhl für "Roboterpsychologie" am Open Innovation Center des neuen Linz Institute of Technology (LIT) der JKU übernehmen. Roboterpsychologie? Der Landeshauptmann, der seine Rolle als Fragesteller zum Auftakt der neuen Diskussionsreihe auch als "persönliches Fortbildungsprogramm" nutzt, will mehr darüber wissen.

Die Grenzen der Forschung

Ob Künstliche Intelligenzen wie "Paro" fühlen können? "Sie haben nur simulierte Gefühle", sagt Mara. Simulieren können sie auch unsere Vorurteile, "weil sie ja mit von Menschen gemachten Daten gefüttert werden." Was dabei herauskommen kann, zeigt eine Google-Translation, gespeist mit türkischen Daten. Da spuckt der Computer bei den Varianten "Er ist Arzt/Sie ist Ärztin" nur die männliche aus. Was Stelzer auf die Frage nach den Grenzen der Forschung bringt. Die ergeben sich für Mara etwa daraus, "dass wir keine Maschinen bauen sollten, die Menschen in Tätigkeiten ersetzen, die soziale Emotionen erfordern." Den Pflegeroboter mit Plastikschürzchen gibt es schon. In Japan hat er sich dank Weibchenschema zum Hit bei männlichen Kunden entwickelt: "So etwas sehe ich aus emanzipatorischen Gründen kritisch."

Grenzen der Forschung zieht auch Gerhard Widmer. Einen "Paro" hat der Wittgenstein-Preisträger zwar nicht mitgebracht. Dafür aber ein intelligentes Lego-Piano, das alle Stückerln spielt. Widmer forscht an musikalischen Maschinen. Dank "artificial intelligence" analysieren sie Tausende Kompositionen auf ihre statistischen Eigenschaften und setzen sie nach "eigenen Noten" zusammen. Doch diesen Ton-Fabrikaten fehlt die dramatische Struktur, sie drücken nichts aus. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Denn Maschinen können zwar simulieren, nicht aber kreieren.

Das neue Gesprächsformat

Auch Widmer wurde ans neue Technology-Institut berufen, mit dem die JKU nach Fertigstellung Mitte 2019 eine Führungsrolle im Bereich Künstlicher Intelligenz und selbstorganisierter Produktionssysteme übernehmen will. "Korrespondierend dazu haben wir das Gesprächsformat ‘Politik will es wissen’ ins Leben gerufen", sagt JKU-Rektor Meinhard Lukas.

Zum Auftakt mit dem Landeshauptmann. Der möchte noch eines wissen: "Was bringt die Zukunft?" Dazu Widmer: "Es wird Künstliche Intelligenz geben, die ihrem menschlichen Nutzer nur anhand der Geräusche binnen 20 Sekunden sagt, wo er sich gerade befindet." Und Mara sieht eine erfreuliche Perspektive für ihre zweijährige Tochter: "Wenn sie groß ist, wird sie keinen Führerschein mehr brauchen, weil dann Roboterautos die Fahrgäste ans Ziel bringen."

Das Publikum war begeistert. Nur "Paro" blieb unberührt: Man hatte ihn längst deaktiviert.

