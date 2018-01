Warum wir seriöse Medien brauchen

SCHÖNERING. Vortragsreihe des Katholischen Bildungswerkes.

Team des Katholischen Bildungswerkes Schönering mit Referenten: Vorne von links: Monika Leeb, Johanna Aichinger-Reif, Maria Resch, Edeltraud Schubhart. Hinten: Reinhold Aichinger, Gerald Mandlbauer, Anita Goldberger, Andreas Leeb, Christine Haiden Bild:

Lebhaft über die Rolle der Medien debattiert wurde diese Woche im Pfarramt Schönering, wohin das Katholische Bildungswerk zu einer Veranstaltung geladen hatte.

Christina Haiden (Welt der Frauen) und Gerald Mandlbauer (OÖNachrichten) referierten über die Rolle der Medien in der Demokratie, über Digitalisierung, gesellschaftlichen Wandel und die spezielle Rolle des Boulevard in Österreich. Auch ein heftig hinterfragtes Thema waren dabei die jüngsten Veröffentlichungen über die Akte "Toni Sailer". "Wozu jetzt", fragte ein Teilnehmer, während andere Besucher Aufklärung auch in dieser weit zurückliegenden Angelegenheit für berechtigt und notwendig hielten.

Die nächsten Veranstaltungen in dieser Vortragsreihe: 6.2. Pfarre Eferding, Pfarrzentrum St. Hippolyt; 12.3. Pfarre Linz Hl. Dreifaltigkeit, Pfarrzentrum St. Peter, Wallenbergstraße 20; 13.3. Pfarre St. Ulrich/Steyr (Beginn jeweils 19.30).

