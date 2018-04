Warum Hunde den Menschen so gut tun

Doku zeigt, wie Hunde Verzweifelten halfen.

Die Forschung beweist: Hunde machen Menschen glücklich. Bild: Colourbox

Nach dem Tod ihres Mannes drohte die 57-jährige Renate Bauer völlig zu verzweifeln. Ihre Rettung waren einzig und allein ihre Hunde, wie die Alkovnerin heute sagt. Für ihre drei Schützlinge musste sie jeden Morgen aufstehen. Sich völlig gehen zu lassen, war mit ihnen einfach nicht möglich. Und die Hunde dankten es ihrem Frauchen mit bedingungsloser Liebe, die Renate Bauer in ihrem psychischen Tief besonders gut brauchen konnte. Ähnlich wie der Alkovnerin erging es der 24-jährigen Kerstin und dem 29-jährigen Florian. Auch ihnen halfen Hunde nach schweren Schicksalsschlägen wieder Mut zu fassen. Die Geschichten dieser drei Menschen erzählt die Regisseurin Sybille Bauer in ihrer Doku "Ein halbes Leben", die beim Filmfestival "Crossing Europe" gezeigt wird.

Verlässliche Gefährten

Warum Hunde Menschen in Krisensituationen oft besser helfen können als Therapeuten, damit haben sich bereits viele Forschungsarbeiten beschäftigt. Im Grundtenor kamen alle zu folgendem Ergebnis: Die Stärke von Hunden liegt darin, dass sie verlässliche Gefährten sind, die Herrchen und Frauchen mit all ihren Fehlern bedingungslos lieben. Zudem schützen Hunde vor Einsamkeit – einerseits durch ihre Anwesenheit, andererseits weil ihre Besitzer mit ihnen hinausgehen müssen und dabei unweigerlich in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Der österreichische Verhaltensforscher Kurt Kotrschal bezeichnet Hunde aus diesem Grund als "soziale Schmiermittel". Außerdem behauptet er, dass diese Tiere die Grundbedürfnisse des Menschen nach Zuwendung und danach, andere umsorgen zu wollen, perfekt erfüllen. Besonders eng binden sich Hunde laut Studien an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien an Menschen, die psychisch labil sind. "Braucht man den Hund als mentale Stütze für den Alltag und verbringt dementsprechend viel Zeit mit ihm, bindet er sich noch enger an den Menschen als sonst", erklärt Kotrschal.

Balsam für die Seele sind Hunde für Menschen auch, weil alleine die Berührung ihres Fells und ihre Körperwärme einen beruhigenden Effekt haben. Beim Streicheln von Hunden sinkt der Blutdruck beider Beteiligten nachweislich. Zudem wird der Botenstoff Serotonin ausgeschüttet, der Glücksgefühle hervorruft und den Stresslevel im Körper senkt.

Die positive Wirkung von Hunden auf die Gesundheit von Menschen manifestiert sich auch in Zahlen: Laut Kotrschal haben Studien gezeigt, dass Hundebesitzer bis zu 18 Prozent weniger medizinische Behandlungen und Pflegeleistungen brauchen als Menschen ohne bellende Gefährten.

