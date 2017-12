Warmfront: Bis zu 13 Grad zu Silvester

LINZ. Das Ferienwetter bleibt wenig einladend, dafür sollte es in der Silvesternacht klar sein.

Auf dem Feuerkogel: Gestern waren die Skifahrer noch in ihrem Element. Bild: Hörmandinger

Gestern schien den Skifahrern noch die Sonne, die nächsten Ferientage dürften aber laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik weniger einladend sein. So verabschiedet sich das Wetter in Österreich vom Jahr 2017 mit einer Warmfront und bis zu 13 Grad zu Silvester. Positiv für alle, die in der Nacht auf das neue Jahr den Feuerwerksraketen zuschauen wollen: "Der Himmel sollte relativ klar sein", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms.

Am Silvestertag selbst streift die Warmfront in der Früh die nördlichen Landesteile, anfangs kann es noch regnen. Im Laufe des Tages reißt die Bewölkung auf, und fast überall kommt die Sonne zum Vorschein. Der zunächst recht lebhafte, milde Westwind flaut am Nachmittag ab. Am Neujahrstag breitet sich bald dichte Bewölkung aus, im Alpenvorland und im Donauraum kommt abermals lebhafter bis kräftiger Westwind auf. Nach minus vier bis plus sechs Grad in der Früh werden am Nachmittag zwei bis elf Grad erreicht. "Am wechselhaften Wetter wird sich bis zum nächsten Wochenende nur sehr wenig ändern", sagt Ohms.

Zusammenfassend war der Dezember im Unterschied zu vielen anderen Monaten in diesem Jahr weder durch extreme Wärme, Kälte, Nässe oder Trockenheit aufgefallen. Die Temperatur lag ein halbes Grad über dem Mittel, der Niederschlag um fünf Prozent. Nur die Zahl der Sonnenstunden war um 15 Prozent höher. In den Bergen, oberhalb von 1500 Meter Seehöhe, war es außerdem um 1,3 Grad kälter als im Durchschnitt, damit gibt es auch wieder eine der Jahreszeit entsprechende Schneelage.

