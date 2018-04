Waldluftbaden und Kultur als Tourismuskick

LINZ. Mit einer neuen Kampagne will das Land Oberösterreich künftig eine neue Strategie für den Tourismus verfolgen.

Andreas Winkelhofer, OÖ Tourismus, LH-Vize Michael Strugl, Robert Seeber, Spartenobmann Tourismus der Wirtschaftskammer OÖ, bei der Präsentation. Bild: Land OÖ

So sollen zum einen speziell ausgebildete E-Coaches Tourismusbetriebe bei deren Digitalisierung und Vernetzung untereinander unterstützen. Unter dem Titel #uppermoments sollen zum anderen speziell für die einzelnen Urlaubsregionen Salzkammergut, Linz, Donau Oberösterreich, Pyhrn-Priel und Mühlviertel maßgeschneiderte Produkte entwickelt und mit innovativen Marketingmaßnahmen beworben werden.

"Unter Berücksichtigung der Urlaubsmotive unserer Gäste und der Stärken der Destinationen zeigen wir das ‘echte’ Oberösterreich", sagte gestern der Geschäftsführer von Oberösterreich Tourismus, Andreas Winkelhofer, bei der Präsentation in Linz. So sollen unter anderem Waldluftbaden im Mühlviertel, Weitwanderwege wie der "BergeSeen Trail" im Salzkammergut, die "Trans Nationalpark Tour" für Mountainbiker, "Kostbarkeiten und Köstlichkeiten" in der Donauregion oder auch diverse kulturelle Angebote wie etwa die OÖ. Landesausstellung und "Donau in Flammen" den Urlaubern neue Anreize bieten.

In der Sommersaison 2017 konnte Oberösterreich mit 1,85 Millionen Ankünften einen Gästezuwachs von 4,5 Prozent verzeichnen, sprach Wirtschaftsreferent Landeshauptmann-Vize Michael Strugl (VP) von einem "neuen Rekord". Die 4,86 Millionen Nächtigungen seien das "beste Ergebnis seit 20 Jahren" gewesen. (nieg)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema