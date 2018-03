Vorsicht vor vergifteten Fleischstücken in Park in Kremsmünster

KREMSMÜNSTER. Einen grausigen Fund machte am Donnerstag eine Frau in Kremsmünster: Als sie durch den Hofwiesenpark spazierte, fielen ihr Fleischstücke mit einer ungewöhnlichen Verfärbung auf.

Die Fleischstücke werden im Institut für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin untersucht. Bild: yelp.at

Besorgt darüber, dass es sich um Giftköder handeln könnte, verständigte sie gegen 11 Uhr die Polizei.

Bei der Durchsuchung des gesamten Parks fanden die Beamten noch 20 weitere Fleisch- und Wurststücke.

Wie die Polizei mitteilt, wird das Fleisch zur Untersuchung in das Institut für Pathologie und Gerichtliche Veterinärmedizin nach Wien gebracht. Es wird davon ausgegangen, dass die Stücke vergiftet sind. Bereits Ende Februar habe es einen identen Vorfall mit giftigen Fleischködern gegeben. Laut Polizei sind die Analysen aber noch nicht abgeschlossen: man wisse noch nicht, um welches Gift es sich handle.

Die Fleischstücke sind etwa zwei bis drei Zentimeter groß.

"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Eine gesundheitliche Gefährdung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden", heißt es weiter. Um Vorsicht wird gebeten: Wer Fleischstücke bemerkt, sollte diese keinesfalls anfassen und die Polizei rufen. Hundebesitzer sollten ihre Hunde an der Leine halten.

"Wir haben Schulen und Kindergärten informiert, dass sie den Park nicht betreten sollen", sagte Reinhard Haider, der Amtsleiter der Gemeinde Kremsmünster nach einer Krisensitzung am Freitagvormittag. Direkt an den Park grenze ein Kindergarten an. Der Kindergarten wurde angehalten, die Kinder auch nicht in das eigene Freigelände zu lassen, weil dieses direkt an den Park angrenzt.

Es seien Warnschilder aufgestellt worden und ein Mitarbeiter des Wirtschaftshof befinde sich im Park "auf Streife", um die Parkbesucher zu informieren. Eine behördliche Sperre des Parks sei aber aufgrund der Größe des Geländes nicht sinnvoll, sagte der Amtsleiter.

Die Polizeiinspektion Kremsmünster bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 – 4124.

