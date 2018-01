Vorrang übersehen: Pensionistin bei Unfall verletzt

WENG/INNKREIS. Verletzt wurde eine 65-jährige Frau bei einem Unfall am Dienstag im Innviertel. Ein 19-jähriger Lenker hatte beim Einbiegen in eine Kreuzung den Vorrang missachtet und war in das Mopedauto der Frau geprallt.

Polizei im Einsatz Bild: vowe

Der Unfall passierte gegen 16.10 Uhr in Weng/Innkreis (Bezirk Braunau). Der 19-Jährige aus St. Johann im Pongau bog mit seinem Pkw nach links in die B142 ein, obwohl er wegen eines Schildes „Vorrang geben“ warten hätte müssen. Dort kollidierte der Salzburger mit dem Mopedauto der 65-jährigen Pensionistin, die ebenfalls in die Landesstraße eingefahren war. Die Frau aus Schlachen kam von der Fahrbahn ab und erst auf der Böschung zu stehen. Sie wurde verletzt in das Krankenhaus nach Braunau gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

1 Kommentar Harbachoed-Karl (11905) 31.01.2018 10:44 Uhr Das Missverständnis zur Maxime erhoben?

Überschrift: „Vorrang übersehen: Pensionistin bei Unfall verletzt“

Das ist natürlich falsch und ehrabschneidend. Weil NICHT die Pensionistin den Vorrang übersehen hat.

Richtig (gemäß Artikel) wäre etwas wie „Vorrang übersehen: Bei Unfall Pensionistin verletzt“

Die Pensionistin zählt als Unschuldige drauf, und sie fallen ihr noch mit einer Falschmeldung ins Kreuz! Antwort schreiben

