Vorhang auf: Schuhbecks "Herzstücke" in Linz

LINZ. Kulinarik, Akrobatik und Slapstick – das sind die Zutaten für die neue Dinnershow "Herzstücke" von Sternekoch Alfons Schuhbeck. Seit Mittwochabend wird im eigens aufgebauten Spiegelsaal der Linzer Tabakfabrik aufgetischt, getanzt, gesungen und gelacht.

Sternekoch Alfons Schuhbeck bittet bis 22.1. in Linz zu Tisch. Bild: Moritz Wagner

Die Gewinner bei der großen Weihnachtsfeier-Verlosung der OÖNachrichten können sich heute Abend auf ein Spektakel und viele atemberaubende Augenblicke freuen. Die OÖN suchten im Herbst die kreativsten Freundeskreise und verlosten unter Hunderten Einsendungen insgesamt 44 Plätze. Die Gewinner erleben eine Weihnachtsfeier, die sie so schnell nicht vergessen werden. Die offizielle Premiere mit vielen prominenten Gästen findet am Freitag, 25. November, statt. Schuhbecks Team gastiert noch bis zum 22. Jänner in Linz.

"Wir wollen mit dem Programm Herzstücke alle Sinne ansprechen und unseren Gästen einen besonderen Abend bescheren", kündigt Starkoch Alfons Schuhbeck an.

Tickets und Gutscheine unter www.teatro-linz.at; Mit der OÖN-Card gibt es auf jede Karte einen Rabatt von fünf Euro.

