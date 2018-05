Vor Hochzeit: 14-Jähriger beim Böllerschießen verletzt

GARSTEN. Beim Böllerschießen vor einer Hochzeit wurde ein 14-jähriger Schüler aus Garsten verletzt.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Ein 23-Jähriger und zwei 25-Jährige, alle aus Garsten, führten am Samstag gegen 5:30 Uhr in ihrer Heimatgemeinde anlässlich einer am heutigen Tag bevorstehenden Hochzeit ein Böllerschießen durch.

Trotz der ausgesprochenen Warnung, dass niemand vor den Böllerrohren vorbeigehen dürfe, wollte ein 14-jähriger Schüler aus Garsten vorne an den Böllerrohren vorbei gehen.

Dabei hat sich das Gemisch im Rohr entzündet, wodurch ein Böller abgefeuert wurde, welches den 14-Jährigen im Gesicht traf. Der Bursch erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen im Gesicht und wurde mit der Rettung in das LKH Steyr eingeliefert.

