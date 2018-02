Vor 55 Jahren fror der Traunsee zu und brachte Menschen auf verrückte Ideen

GMUNDEN. Im Februar 1963 bedeckte zum bislang letzten Mal eine Eisdecke Österreichs tiefsten See

Kugelschub über das Eis von Ebensee nach Gmunden Bild: ebra

Nein, der Traunsee ist heuer noch nicht zugefroren. Trotz 13 Grad Celsius unter null in den vergangenen Nächten. Doch Kälte alleine reicht nicht, um Österreichs tiefsten See erstarren zu lassen. Genauso wichtig sei Windstille, sagen ältere Gmundner. Am besten in Kombination mit Schneefall, der die Kristallbildung an der Wasseroberfläche auslöse.

Es kommt nicht oft vor, dass alle Voraussetzungen gegeben sind. Laut Chroniken ist der Traunsee seit 1477 nur zwölf Mal zugefroren. Zuletzt vor 55 Jahren. In der Nacht auf den 29. Jänner 1963 bildete sich zwischen Ebensee und Gmunden eine dünne Eisschicht, die in den Tagen danach rasch dicker wurde.

Autofahrten über den See

Die Uferbewohner waren anfangs vorsichtig. "Zuerst habe ich unseren Hund aufs Eis vorausgeschickt, dann meinen kleinen Bruder", erzählt der 70-jährige Gmundner Pensionist Otto Kienesberger. "Als das Eis hielt, bin ich auch rausgegangen."

Danach gab es kein Halten mehr. Die Menschen stürmten in Massen den Traunsee – und das nicht nur zu Fuß. "Sogar Kraftfahrzeuge sind auf das Eis vorgestoßen", schrieb später Altbürgermeister Erwin Herrmann (1930 – 2014) in seiner "Gmundner Chronik". Die Leute fuhren auf dem See von einem Ort zum anderen und ersparten sich die kurvige Uferstraße. Das sei auch deshalb angenehmer gewesen, "weil es am Eis noch keine Verkehrsvorschriften gibt", so Herrmann.

Den Taxifahrern in der Bezirksstadt am Traunsee bescherte das Eis ein zusätzliches Geschäft. Sie boten Touristen Seerundfahrten auf den Strecken der Traunseeschifffahrt an und machten den Überlieferungen zufolge ein gutes Geschäft damit.

Die Mitglieder des Wasserskiclubs führten Drachenflüge vor, wobei anstelle des Motorboots ein Auto vor das Seil gespannt wurde. Weiterer Unterschied: Die Wasserskifahrer schnallten sich alpine Bretter an die Füße. Den Vogel schoss jedoch der Gmundner Pilot Axel Wojacek ab. Der ehemalige Weltkriegsjagdflieger landete mit seinem selbstgebauten Flugzeug unter großem Hurra auf dem Traunsee.

Kuriose Wettbewerbe auf Eis

Auch kuriose Wettbewerbe gab es auf dem Eis. Am 1. Februar 1963 traten 18 Maler und Anstreicher in der Gmundner Bucht zu einem Stehleiter-Wettgehen an. Sie mussten die 400 Meter lange Strecke zwischen Esplanade und Schloss Ort auf ihren Arbeitsgeräten bewältigen. Franz Prischl gewann mit der Bestzeit von 17 Minuten und 45 Sekunden, die seither keiner mehr unterbieten konnte (weil der Traunsee nicht mehr zufror).

Noch kurioser: Eine zwölfköpfige Stammtischrunde des Gmundner Gasthauses Hubertus trat zum traditionellen Kugelschub von Ebensee nach Gmunden an. Ein Brauchtum, das seit ewigen Zeiten überliefert ist. Dabei gilt es, eine 1,5 Kilogramm schwere Holzkugel in möglichst wenigen Schüben über die 12.362 Meter lange Strecke zu bugsieren. Die Männer benötigten 408 Schübe in vier Stunden und zwölf Minuten. Erschwerend war die Tatsache, dass auf weiten Teilen der Eisfläche inzwischen auch Schnee lag. Als Baumeister Richard Loidl mit dem letzten 15-Meter-Schub das Gmundner Ufer erreichte, jubelten dort rund tausend begeisterte Zuschauer. Die Holzkugel lagert noch heute im ehemaligen Gasthaus Steinmaurer – und wartet auf das nächste Eis am Traunsee.

