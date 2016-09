Von Rabenmüttern und Rabenvätern

42 Prozent der Österreicher unter 45 sehen Berufstätigkeit der Mütter kritisch 80 Prozent meinen, dass auch die häufige Abwesenheit der Väter problematisch ist.

Immerhin 42 Prozent der Österreicher unter 45 Jahren meinen, dass Mamas von kleinen Kindern besser nicht arbeiten sollten. Bild: Colourbox

Leidet ein Vorschulkind, wenn seine Mutter arbeitet? Diese Frage wurde Eltern in 14 europäischen Ländern sowie in Australien und Japan gestellt und es stellte sich heraus, dass arbeitende Mütter – noch immer – kritisch beäugt werden. Immerhin 42 Prozent der Österreicher stehen einer Erwerbstätigkeit von Müttern kleiner Kinder skeptisch gegenüber. Damit liegt Österreich bei der "Generations and Gender Survey"-Studie im Mittelfeld von 16 Staaten, für die 80.000 Menschen im Alter bis zu 45 Jahren befragt wurden.

Mütter, die arbeiten, obwohl ihr Nachwuchs noch nicht in die Volksschule geht, werden in Osteuropa besonders kritisch beurteilt. In Ungarn glauben vier von fünf Befragten, dass die Kinder leiden. In Georgien, Russland, Bulgarien, Polen und Litauen ist eine Mehrheit ebenfalls dieser Meinung. Aber auch in Frankreich, einem Land, in dem die Mütter häufig schon früh wieder arbeiten, sind 41 Prozent dieser Ansicht.

Skeptische, ältere Männer

"Dabei waren es in allen Ländern eher die Männer, die bei der Erwerbstätigkeit ihrer Frauen negative Konsequenzen für die Kinder fürchten", sagt Isabella Buber-Ennser vom "Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften". Auch Männer aus Österreich, Deutschland und dem eigentlich sehr gleichberechtigten Norwegen finden es eher bedenklich, wenn Frauen mit kleinen Kindern in die Arbeitswelt zurückkehren.

Die Studienautorin zeigt auf, dass ältere, schlecht gebildete und verheiratete Befragte der Erwerbstätigkeit von Frauen besonders skeptisch gegenüberstanden. Weniger Probleme mit dieser Thematik hatten die Befragten aus Belgien, Japan, Ostdeutschland, Estland und Norwegen.

Abwesende Väter

Dass Kinder leiden, wenn ihre Väter sich zu sehr auf die Arbeit konzentrieren, glauben in Österreich mehr als 80 Prozent – und das ist Platz 14 unter den befragten Ländern. Auch die Ungarn und Polen finden, dass sich eine häufige Abwesenheit der Väter problematisch auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.

Vier von fünf Befragten in Ungarn glauben, dass arbeitende Mütter ihren Kindern schaden.

67,3 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten in Österreich in Teilzeit, besagen die aktuellen Daten der Statistik Austria. Frauen sehen im Halbtagsjob oft die einzige Möglichkeit, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit unter den berühmten Hut zu bringen.

5,6 Prozent der Männer in Österreich mit Kindern unter 15 Jahren gehen einem Teilzeitjob nach.

58,3 Prozent Maturantinnen: Laut den Daten der Statistik Austria wurden 2013 exakt 58,3 Prozent der Maturaabschlüsse und 58,7 Prozent der Studienabschlüsse an Universitäten in Österreich von Frauen erworben.

852 Euro Pension für Frauen: Niedrige Erwerbseinkommen und weniger Versicherungszeiten aufgrund von Kinderbetreuung führten dazu, dass Frauen im Jahr 2013 durchschnittlich 852 Euro Pension hatten, während Männer 1.769 Euro bezogen.

80 Prozent der Österreicher glauben, dass Kinder leiden, wenn Väter zu viel arbeiten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema