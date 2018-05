Vom Versetzen in eine andere Welt

LINZ. Elisabeth Breuer tritt am 12. Mai, einen Tag vor dem Muttertag, bei den von der Dommusik veranstalteten Benefizkonzerten zugunsten der Sanierung des Linzer Mariendoms auf.

Elisabeth Breuer aus Haus im Ennstal lebt seit neun Jahren in Linz. Bild: Pia Clodi

Erst vor kurzem sprang Elisabeth Breuer in Stockholm beim Schwedischen Radio-Symphonieorchester als Solistin ein. Am 12. Mai, einen Tag vor dem Muttertag, wird der Publikumsliebling bei den beiden Benefizkonzerten zugunsten des Linzer Mariendoms zu hören sein. "Linz ist ja nun meine Heimat geworden und Konzerte in der Heimat sind immer etwas Besonderes, weil im Publikum vertraute Gesichter zu sehen sind", sagt die 33-Jährige.

Sieben Jahre war Breuer fixes Ensemblemitglied im Linzer Musiktheater, bevor sie vor zwei Jahren den Weg in die Selbständigkeit wagte. "Ich bin sehr glücklich als freischaffende Sängerin und genieße die Freiheit, viele Städte und Länder kennenzulernen", sagt die Wahl-Linzerin. Sie schätze es aber, nach einem Auftritt in die eigenen vier Wände zurückzukehren. Vielleicht auch deshalb reichte schon ein Anruf von Domkapellmeister Josef Habringer, um die gebürtige Steirerin für die Muttertagskonzerte im Dom zu gewinnen.

Sich von Musik berühren lassen

"Ich freue mich bereits auf das wunderschöne Gloria von Antonio Vivaldi, das ich singen werde." Die oberösterreichische Kathedrale ist für Breuer ein Wahrzeichen und ein tolles Bauwerk, das den Vergleich mit Wien überhaupt nicht scheuen muss – "ganz im Gegenteil". Warum sich der Besuch der Benefizkonzerte lohnt? "Sie sind eine schöne Gelegenheit, sich von der Musik berühren und in eine andere Welt versetzen zu lassen", sagt Breuer.

Die Muttertagskonzerte der Dommusik finden am 12. Mai um 14 und 20 Uhr im Linzer Mariendom statt. Der Reinerlös kommt der Initiative "Pro Mariendom" zugute. Karten gibt es im Domcenter und bei den OÖNachrichten in Linz, Wels und Ried. OÖNcard-Inhaber erhalten drei Euro Ermäßigung.

Spenden für den Mariendom

Wer für die Sanierung und den Erhalt des Linzer Mariendoms spenden und den Betrag steuerlich absetzen möchte, kann direkt an das Bundesdenkmalamt (AT07 0100 0000 0503 1050) überweisen.

In die vier Zeilen des Verwendungszwecks einfach den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, den Aktionscode 34 (damit die Spende richtig zugeordnet werden kann) und die Adresse eintragen.

