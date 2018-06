Vom Niedergang der Waldbauern

PABNEUKIRCHEN. Johann Payreder betreut als Waldhelfer rund 100 Hektar Baumbestand im Unteren Mühlviertel Seine Analyse: "Wir arbeiten nur noch Schadholz auf. Zu Preisen, bei denen einem die Tränen kommen".

Trotz jahrzehntelanger, nachhaltiger Bewirtschaftung hat auch Hans Payreder derzeit ein Borkenkäfer-Problem. Bild: lebe

Mindestens einmal pro Woche schaut Johann Payreder nach seinen Bäumen. Derzeit noch viel intensiver als sonst. Und was er dabei zu sehen bekommt, gefällt ihm gar nicht: "Es schaut nicht gut aus für unseren Wald."

Seit knapp sechs Jahrzehnten ist der 71-jährige Forstwirtschaftsmeister und Landwirt bereits im Wald tätig. Das Wissen, das er sich angeeignet hat, seit er mit 13 Jahren erstmals eigenständig im Wald seiner Familie gearbeitet hat, ist enorm. Sein Urteil zählt etwas bei den Waldbesitzern rund um Pabneukirchen. Neben dem Baumbestand in seinem eigenen Wald betreut Payreder auch rund 100 Hektar anderer Grundbesitzer in der Region. "Mehrere Kleinwaldbesitzer haben mir in den vergangenen Tagen gesagt, sie wollen aufhören. Mich wundert’s nicht", sagt der Mühlviertler beim Rundgang durch seinen Wald. Die Bedrohung großflächiger Waldbestände durch den Borkenkäfer, der Druck durch die Behörde und die triste Erlössituation würden die Waldbesitzer entmutigen.

Kaum ein Wald, der derzeit aufgrund von Trockenheit und Hitze nicht vom Borkenkäfer befallen ist. Durch die Trockenheit bilden die Bäume kaum noch Harz. Doch genau dieses wäre ein wichtiger Schutzschild gegen Schädlinge, die sich somit rasch ihren Weg durch die Borke bahnen. Da bildet auch der Besitz von Payreder keine Ausnahme. "Siehst einen Käferbaum?", fragt er beim Rundgang. Ein Blick in die Baumwipfel zeigt keine erkennbaren Schäden. Und doch sind sie vorhanden. "Schau weiter unten", zeigt Payreder auf den Stamm einer Fichte. Tatsächlich: Ein bräunliches Pulver verrät die Bohrtätigkeit der Insekten: "Das hier ist das Bohrmehl, das die Käfer hinterlassen. Der Baum ist tot. Heute Nachmittag schneiden wir ihn weg."

Die Lage spitzt sich zu

Bei der Fahrt durch einige Wälder rund um Pabneukirchen begegnen die OÖN einigen Landwirten, die befallene Bäume aufarbeiten. Eigentlich sollten sie derzeit beim Heuen oder bei der beginnenden Getreideernte sein. Doch die Lage in den Wäldern spitzt sich zu. Erkrankte Bäume müssen rasch gefällt und aus dem Wald entfernt werden, um eine noch großflächigere Ausbreitung der Schädlinge zu vermeiden.

Die Behörden machen entsprechend Druck. Die Landwirte versuchen ihr Bestes. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail: 500 Meter entfernt vom nächsten Waldstück sollten die ausgebrachten Baumstämme eigentlich lagern. Aber das ist in der kleinstrukturierten Landschaft ein Ding der Unmöglichkeit. Payreder: "Wenn ich hier 500 Meter hinausfahre, bin ich beim Nachbarn. Der hätte sicher keine Freude mit dem Käferholz."

Die Alternative wäre eine Anlage gemeinschaftlicher Lagerplätze an geschützten Plätzen in der Region. Doch das scheitert an den Kosten für Vermessung, Transport und Pacht. "Da zahlen die Waldbesitzer angesichts der Marktpreise für Schnittholz drauf." Außerdem komme auf Lieferanfragen immer häufiger von Sägeunternehmen die Antwort: Kein Interesse! Dabei liegt es Payreder fern, den Schwarzen Peter den Sägebetrieben zuzuschieben. "Zu einem Teil sind wir Bauern selber schuld mit unseren Fichtenkulturen. Außerdem stelle ich fest, dass sich der Borkenkäfer auch dort vermehrt verbreitet, wo die Holztransporter mit ihrem Importholz unterwegs sind: entlang der S 10 oder im Haselgraben."

Bekannt wurde Payreder vor allem durch seine naturnahe Waldbewirtschaftung. 36 Baumarten gedeihen bei ihm. Lärchen in Kombination mit Buchen, Ahorn, Roteiche, Birke, Douglasie, natürlich auch Fichte und Tanne. "Du musst ein Gespür dafür entwickeln, welcher Baum zu welchem Standort passt", sagt Payreder, der im vergangenen Jahr mit dem Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung ausgezeichnet wurde. "Beim Wald muss ich 30 Jahre voraus planen und vor allem der Natur ausreichend Raum geben, sich zu entwickeln", sagt der Waldbesitzer.

Doch nachhaltige Waldwirtschaft sei derzeit kaum noch möglich: "Wir arbeiten nur noch Schadholz auf. Zu Preisen, bei denen kommen einem die Tränen."

Zahlen, Daten, Fakten

42 Prozent der Fläche unseres Bundeslands sind mit Wald bedeckt.

Der Forst ist nicht nur eine wichtige Einkommensquelle für die Waldeigentümer, sondern auch für zahlreiche Betriebe und Beschäftigte im holzverarbeitenden Gewerbe.

1.300.000 Kubikmeter Schnittholz produzieren die 250 in Oberösterreich tätigen Sägewerke mit ihren 800 Mitarbeitern pro Jahr.

Vier Baumarten sind es, die laut Experten die unter dem Klimawandel stark leidende Fichte als bedeutendste Baumarten in Oberösterreich ablösen werden: Tanne, Douglasie, Stieleiche und Buche.

