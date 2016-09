Vom Lift erdrückt: Unfall stellt Experten vor Rätsel

RIED/RIEDMARK. Tod im Aufzug: Fachleute vermuten technischen Defekt – Staatsanwaltschaft bestellt Gutachter.

Nach dem Unfall im Mühlviertel kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Bild: FF Zirking

Auch gestern war der tragische Lift-Unfall in einem Bauernhof in Ried/Riedmark Tagesgespräch in der Mühlviertler Gemeinde. Wie berichtet, war der 86-jährige Altbauer Karl H. am Samstag von der Liftkabine erdrückt worden. Er wollte in den ersten Stock fahren, öffnete die Tür und ging hinein – ohne zu bemerken, dass der Lift noch nicht da war. Gleichzeitig schickte seine Pflegerin, die im ersten Stock war, den Lift nach unten – mit fatalen Folgen.

Fachleute stellt dieses Unglück vor ein Rätsel. "Ich kann mir keinen Reim drauf machen", sagt Thomas Maldet, Leiter der Aufzugstechnik bei TÜV Austria. "So etwas darf nicht passieren." Er vermutet als Unfallursache einen technischen Defekt des etwa 20 Jahre alten Aufzugs. Denn eigentlich sei jede Lifttür aus Sicherheitsgründen so lange verriegelt bis der Fahrkorb angekommen ist. "Bei automatischen Schiebetüren ist der Motor zum Öffnen der Tür im Fahrkorb angebracht", erklärt er. Damit könne eine derartige Tür zuvor gar nicht geöffnet werden. Eine mechanische Tür, die händisch bedient wird, werde beim Eintreffen der Kabine entriegelt: "Erst dann kann sie geöffnet werden."

Grundsätzlich müssten alle Aufzüge – egal ob in privaten oder öffentlichen Gebäuden – einmal im Jahr von unabhängigen Experten überprüft werden, zum Beispiel vom TÜV oder Sachverständigen. "Den betroffenen Lift haben wir aber nie überprüft", sagt Maldet.

110.000 Lifte in Österreich

Insgesamt gibt es in Österreich laut Maldet rund 110.000 Aufzüge. Der Anteil an Liften in Privathäusern sei aber gering. Er schätzt ihn auf zwei Prozent: "Lifte werden meist dann in private Gebäude eingebaut, wenn Personen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind."

Die Staatsanwaltschaft Linz hat unterdessen einen technischen Gutachter bestellt, um Klarheit über den Unfallhergang zu erhalten. Dabei soll auch geklärt werden, ob es Fehler in der Konstruktion oder bei der Wartung gegeben hat. Man gehe aber davon aus, dass es sich um einen Unfall handle: "Es gibt keinen Anhaltspunkt, der auf eine vorsätzliche Straftat deuten würde", sagt Philipp Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Mit einem Ergebnis des Gutachtens sei in einigen Wochen zu rechnen. Bis dahin soll auch der schriftliche Endbericht der Obduktion des Leichnams vorliegen. (hes)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema