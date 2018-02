Volksbegehren: "Jetzt rollt die Welle der Unterschriften erst richtig an"

LINZ / WIEN. Nichtraucher-Initiative: Binnen 72 Stunden bereits 100.000 Unterstützungserklärungen

Nach dem Willen der Initiatoren soll in Österreichs Gastronomie bald Rauchfreiheit herrschen. Bild: dpa

"Etwa gegen 23.45 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag habe ich ein SMS bekommen, dass wir 100.000 Unterschriften geschafft haben. Es ist eine Sensation", sagt Peter Flink, Geschäftsführer der Krebshilfe Oberösterreich.

Seit Donnerstag kann man Unterstützungserklärungen für das von der Wiener Ärztekammer und der Krebshilfe initiierte Volksbegehren zur Beibehaltung des Rauchverbots in der Gastronomie abgeben. Insgesamt 8401 Unterschriften sind nötig, damit ein Volksbegehren eingeleitet werden kann. Doch in diesem Fall kamen bereits innerhalb von 72 Stunden rund 100.000 Unterschriften zusammen.

Damit steht schon jetzt fest, dass sich das Parlament mit dem Thema beschäftigen muss: Denn für eine verpflichtende Debatte im Nationalrat müssen 100.000 Unterschriften gesammelt werden. Die während der Phase der Unterstützungserklärungen abgegebenen Stimmen werden später auch für das eigentliche Volksbegehren angerechnet.

Serverproblemen getrotzt

"Wir hätten nie damit gerechnet, dass es so schnell geht", sagt Flink. Wie viele Personen allein in Oberösterreich unterschrieben hätten, könne er nicht sagen, diese Daten seien nur auf den Servern des Innenministeriums gespeichert.

Besagte Server hatten zu Beginn wegen des Ansturms große Probleme, am Freitag führte ein Absturz sogar dazu, dass zwei Stunden lang keine Stimmen abgegeben werden konnten. Umso erfreulicher, dass dennoch so viele Menschen bereits unterschrieben hätten, sagt Flink: "Und die Welle der Unterschriften rollt erst jetzt so richtig an. Denn am Donnerstag und Freitag war nur wenig Zeit, auf ein Gemeinde- und Bezirksamt zu gehen."

Unterschrieben hätten bislang vor allem jene Menschen, die eine Handysignatur und Bürgerkarte besitzen. "Viele Unterstützer werden also erst ab dieser Woche ihre Stimme abgeben."

"Gesetz soll bleiben"

Wie Thomas Szekeres, der Präsident der Wiener Ärztekammer, und Paul Sevelda, Präsident der Krebshilfe, ruft auch Peter Flink weiterhin dazu auf, zu unterschreiben: "Wir wollen nicht bei 100.000 Stimmen stehen bleiben. Es soll riesiger Druck auf die Regierung entstehen, nicht auf Kosten der Bürger und ihrer Gesundheit ein Gesetz zurückzunehmen."

Österreichs Gastronomie hätte eigentlich ab Mai 2018 gänzlich rauchfrei werden sollen, ehe die Regierung im Dezember 2017 ankündigte, das entsprechende Gesetz wieder zu kippen. Flink: "Aber es ist in Österreich einfach Zeit für Rauchfreiheit."

So geht's weiter

Nach der Phase, in der Unterstützungserklärungen gesammelt werden, können die Initiatoren eines Volksbegehrens einen Einleitungsantrag beim Innenminister einbringen, über den dieser binnen drei Wochen entscheidet. Danach setzt er eine Eintragungswoche fest, die frühestens acht Wochen nach der Verlautbarung beginnen darf.

Die erfolgreichsten Volksbegehren in Österreich

Insgesamt 39 Volksbegehren gab es bislang in Österreich, derzeit sammeln das Nichtraucher- und das Frauenvolksbegehren Unterstützungserklärungen. Bis auf vier schafften alle bisherigen Initiativen 100.000 Unterschriften. Die wenigsten Stimmen erhielt jenes gegen Kirchenprivilegien aus dem Jahr 2013 mit lediglich 56.660 Stimmen.

Konferenzzentrum: Gegen den Bau des Konferenzzentrums in Wien kamen im Jahr 1982 insgesamt 1.361.562 Stimmen zusammen. Gebaut wurde es trotzdem.

Gegen den Bau des Konferenzzentrums in Wien kamen im Jahr 1982 insgesamt 1.361.562 Stimmen zusammen. Gebaut wurde es trotzdem. Gentechnik: Insgesamt 1.225.790 Menschen unterzeichneten 1997 gegen den Einsatz von Gentechnik in Österreich.

Insgesamt 1.225.790 Menschen unterzeichneten 1997 gegen den Einsatz von Gentechnik in Österreich. Aufhebung Fristenlösung: Das Volksbegehren zum „Schutz des menschlichen Lebens“ im Jahr 1975 sammelte 895.665 Unterschriften. Die Fristenlösung wurde dennoch umgesetzt.

Das Volksbegehren zum „Schutz des menschlichen Lebens“ im Jahr 1975 sammelte 895.665 Unterschriften. Die Fristenlösung wurde dennoch umgesetzt. 40-Stunden-Woche: Für die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche unterschrieben 1969 insgesamt 889.659 Personen. In der Folge wurde sie tatsächlich eingeführt.

Für die schrittweise Einführung der 40-Stunden-Woche unterschrieben 1969 insgesamt 889.659 Personen. In der Folge wurde sie tatsächlich eingeführt. ORF-Reform: Hauptforderung waren die Entstaatlichung und die Beseitigung der Rundfunkgebühren. 832.353 Personen unterschrieben das Volksbegehren im Jahr 1964.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema