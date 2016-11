Vogelgrippe erreicht Oberösterreichs Grenzen

BRAUNAU. Am Südufer des Grabensees im Salzburger Flachgau direkt an der Grenze zum Bezirk Braunau wurde bei einer verendeten Wildente das Vogelgrippe-Virus H5N8 nachgewiesen.

Erster Fall in Salzburg: Die Laboruntersuchung brachte gestern Klarheit. Bild: APA

Das gaben die Experten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gestern bekannt. Das Gesundheitsministerium verordnete darauf auch für Teile Oberösterreichs die Pflicht, das Haus- und Nutzgeflügel im Stall zu halten.

"Dadurch werden die Tiere geschützt, weil der Kontakt zu Zug- und Wildvögeln unterbunden wird", sagte gestern Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP). Demnach gilt die Stallhaltungspflicht für alle landwirtschaftlichen Betriebe, die sich rund um den Traunsee, den Attersee und den Mondsee befinden. Zudem wurde diese Maßnahme auch für den gesamten Bezirk Braunau und für die Betriebe entlang der Donau im Bezirk Schärding vorgeschrieben. Entsprechende Vorsichtsmaßnahmen gelten auch für die Gemeinden im Bundesland Salzburg. Für Menschen sei das aus Asien stammende Vogelgrippe-Virus ungefährlich, betonen Veterinärmediziner. Vögel können daran allerdings erkranken und sterben.

Schon 20 Fälle am Bodensee

Daher dürfen die in Gefangenschaft gehaltenen Tiere nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser versorgt werden. Weiters sind Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren.

Bei der AGES wurden bisher 630 Proben von Geflügel untersucht. Das Virus wurde schon bei 20 Tieren aus dem Bodenseegebiet und in einem Putenbetrieb in Vorarlberg nachgewiesen. Auch in Bayern wurde das Virus festgestellt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema