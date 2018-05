Vier Herren wollen einen Rad-Rekord brechen

LINZ. Staffel mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren tritt beim Race Across America an.

Josef Bichl, Herbert Lackner, Gottfried Hinterholzer und Lothar Färber (von links) mit Energie-AG-Vorstand Stefan Stallinger (Mitte) Bild: Energie AG

Rund 4800 Kilometer quer durch die USA und 53.000 Höhenmeter legen die Teilnehmer beim Race Across America zurück, das oft als das härteste Radrennen der Welt bezeichnet wird.

Diese Strecke wollen Herbert Lackner, Gottfried Hinterholzer, Josef Bichl und Lothar Färber in weniger als sechs Tagen und 13 Stunden bewältigen. Das Team, dessen Durchschnittsalter fast 72 Jahre beträgt, möchte damit den Staffelrekord in der Altersgruppe 70 plus knacken. Unterstützt werden sie dabei von der Energie AG. "Wir haben höchsten Respekt vor dieser Leistung", sagt deren Technik-Vorstand Stefan Stallinger.

Start ist am 16. Juni in Kalifornien. "Wir fahren jeweils in Zweierteams", erklärt der Niederösterreicher Herbert Lackner, 78. "Zwei Fahrer sind je acht Stunden unterwegs, während die anderen beiden acht Stunden Ruhezeit haben. Danach wechseln wir ab." Geschlafen wird im Wohnmobil.

Die Idee dazu entstand etwa vor zweieinhalb Jahren. "Wir fahren alle Radmarathons. Damals haben wir nach einem Wettkampf darüber gesprochen, dass wir einmal ein richtig großes Rennen bestreiten sollten", erzählt Josef Bichl, 72, aus Ottnang am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck). Während Lackner und der Thüringer Lothar Färber, 70, das Rennen schon einmal alleine absolviert haben, ist es für Bichl und den Salzburger Gottfried Hinterholzer, 67, eine neue Erfahrung.

Neben der anvisierten Zeit hat das Quartett noch ein weiteres Ziel: "Den Seniorensport ins Rampenlicht zu rücken."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema