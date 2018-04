Vier Haubenköche sagen Samstag und Sonntag in Ried "Guten Appetit"

RIED/INNKREIS. Zwei Messen am Wochenende im Innviertel: Genuss und "50 Plus".

Kochshows gibt´s im Stundentakt und alles kann gekostet werden. Bild: Messe Ried

Gourmets, Schmankerl-Jägern, Grill-Künstlern und Weinspitzen steht ein starkes Wochenende bevor. Denn Samstag, 14. April, und Sonntag, 15. April, findet in Ried im Innkreis die von den OÖN präsentierte Genussmesse "Guten Appetit" statt. Gleichzeitig dreht sich mit nur einem Ticket auch für die zweite Messe alles um das gute Leben im besten Alter. Bei der "50 Plus" wird der Genuss um Gesundheit und Wellness, Reise, Mode, Wohnen und Garten ergänzt.

Gourmet-Verlosung

Vier Haubenköche aus dem Innviertel läuten am Samstag auf dem Messegelände in Ried im Innkreis im Stundentakt mit Kochshows den Genussreigen ein: Florian Schlöglmann vom Wirt z’Kraxenberg in Kirchheim, Peter Reithmayr vom Aqarium in Geinberg, Lukas Kienbauer, der "Newcomer des Jahres 2018" bei Gault Millau, aus Schärding, und Dominik Bauböck vom Gasthaus Bauböck in Gurten.

Neu ist, dass spezielle Gourmetplätze verlost werden. Je Kochshow gibt es vier Tischplätze, bei denen die Schmankerl verspeist werden und mit dem Koch geplaudert werden kann.

Tipps fürs "beste Alter"

Obendrein präsentiert sich das Genussland Oberösterreich mit heimischen Spezialitäten an fast 30 Ständen. Auch die "Resi Oma", bekannt aus YouTube, ist da.

Cult-Beef und eine Mitmach-Backstube ergänzen das Angebot. Heuer ist die Messe erstmals um eine Grill-Arena erweitert. Weber wirft seine tollen Kugeln an und lässt Grillweltmeister Viktor Samwald werken.

Dazu passt das Bier der Brauerei Ried, der Brau Union, der bayerischen Klosterbrauerei Aldersbach und der Gasthausbrauerei "Zum Alfons". Am internationalen Marktplatz in Halle 16 warten Spezialitäten aus nah und fern. Dann trifft man sich in der Weinlounge in Halle 16, die Samstag bis 20 Uhr geöffnet hat. Tipp: Am Samstag können Besucher ab 17.30 Uhr bei freiem Eintritt durch die "Guten Appetit"-Hallen schlendern (die Stände schließen um 18 Uhr) und können den Tag bei einem Glas Wein ausklingen lassen. Nicht nur "Oldies" erwartet Samstag und Sonntag bei der Messe "50 Plus" alles rund um das gute Leben in den besten Jahren. Obendrein informiert das Sozialressort.

Chris Lohner präsentiert Samstag ab 13 Uhr das Beste aus ihren Programmen. Sonntag, 11 Uhr, zeigt das Schlager-Duo Sigrid & Marina sein Können, und Sonntag ab 14.15 Uhr ist Ernährungswissenschafter Christian Putscher am Wort.

Hingehen, anschauen, mitmachen, genießen.

1 Ticket für 2 Messen: "Guten Appetit" und "50 Plus" in Ried/Innkreis am 14. und 15. April, jeweils ab 9 Uhr geöffnet. "50 Plus" schließt um 17 Uhr, "Guten Appetit" hat Samstag bis 18 Uhr und Sonntag bis 17 Uhr geöffnet. Samstag findet die Weinlounge bis 20 Uhr statt. OÖNcard-Inhaber zahlen 6 statt 9 Euro Eintritt.

Die OÖNachrichten beim Messe-Doppel in Ried

Der OÖN-Stand ist in der Halle 18 (Standnummer 1839) zu finden. Dort befindet sich an den beiden Messetagen die OÖNcard-Lounge, bei der exklusiv für die OÖN-Abonnenten ein gemütlicher Bereich zum Kaffeetrinken eingerichtet ist.

Alle Besucher können am aktuellen Gewinnspiel „Traumreise gewinnen“ teilnehmen. Dazu gibt es am OÖN-Stand am 14. wie am 15. April bei einem Gewinnspiel Sofortgewinne wie leckere Kletzerl, OÖN-Bier von der Rieder Brauerei oder Schlüsselanhänger mit Flaschenanhänger (solange der Vorrat reicht).

Familien erwartet beim KinderNachrichten-Frühlings-Gewinnspiel als Hauptpreis ein Familienurlaub im IKUNA Naturressort in Natternbach sowie weitere Überraschungen wie KinderNachrichten-Ausmalbücher direkt am OÖN-Stand.

