Vier Flüchtlinge in Lastwagen entdeckt

SUBEN. Innviertler Polizeibeamte haben am Montagabend in einem Sattel-Kfz am Zollamtsplatz in Suben (Bezirk Schärding) vier junge Flüchtlinge gefunden.

Festnahme (Symbolbild) Bild: (Weihbold Volker)

Die Männer im Alter zwischen elf und 26 Jahren dürften schon seit vier Tagen im Aufleger des türkischen Lastwagens mitgefahren sein.

Ein bisher unbekannter Schlepper hatte im Grenzbereich Serbien/Kroatien den Zollverschluss geöffnet und den Schutzbedürftigen, die aus Afghanistan stammen dürften, so die Weiterreise in Richtung Deutschland ermöglicht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Am Montag machten sich die Flüchtlinge gegen 18 Uhr bei einem Zwischenstopp am Zollamtsplatz in Suben bemerkbar. Sie wurden wegen rechtswidrigen Aufenthaltes im Bundesgebiet festgenommen.

Auf der Autobahnpolizeiinspektion Ried im Innkreis stellten sie einen Antrag auf internationalen Schutz. Die Polizei brachte das Quartett in das Polizeianhaltezentrum nach Wels.

