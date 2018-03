Viele Aufzüge bleiben bei Kälte stecken

LINZ. Die massive Kälte der vergangenen Tage hatte ungewöhnliche Folgen: Die Feuerwehr musste mehrmals ausrücken, da zahlreiche Personenaufzüge stecken geblieben sind. Auch Brandmelder reagieren auf frostigen Temperaturen mit Fehlalarmen.

Nachträglich eingebaute Personenlifte quittieren bei Kälte ihren Dienst (Symbolbild) Bild: Wodicka

Personen, die in Aufzügen stecken geblieben sind: Feuerwehrkräfte müssen derzeit häufig zu derartigen Einsätzen gerufen, wie Leopold Brandstetter von der Landeswarnzentrale Oberösterreich den OÖN am Freitag sagte. Erst Freitag gegen acht Uhr früh hätten die Kameraden in Gallneukirchen ausrücken müssen, um eine im Lift eingeschlossene Person zu befreien.

Hauptsächlich seien Aufzüge betroffen, die nachträglich - und dies meist im Freien - eingebaut wurden. „Dass diese Lifte dann plötzlich streiken, kommt dann entweder im Sommer bei außergewöhnlicher Hitze oder, wie eben jetzt vor, wenn es sehr kalt ist“, sagte Brandstetter. Seit Wochen- und somit seit Frostbeginn seien alleine die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu sieben derartigen Vorfällen gerufen worden. Die „Dunkelziffer“ sei aber deutlich höher, da die Feuerwehr im Notfall erst die zweite Anlaufstelle darstelle. Grundsätzlich drücken Betroffene nämlich zuerst den Liftnotruf-Knopf, wodurch sie zur Service-Stelle der zuständigen Aufzug-Firma weitergeleitet werden. „Erst wenn es da dann heißt, dass ein Techniker nicht binnen der nächsten 30 Minuten kommen kann, wird die Feuerwehr gerufen“, sagte Brandstetter. Die im Lift Eingeschlossenen würden dann befreit, indem die Liftkabine manuell hinaufgekurbelt werde.

Bei den Aufzugsfirmen kennt man das Problem, das extreme Kälte bzw. Hitze bei Liftanlagen auslösen kann. „Das Problem ist bekannt“, sagte Christoph Sengstschmid, Director Sales & Marketing bei der Aufzugsfirma Otis, am Freitag den OÖNachrichten. Laut Norm sollte die Raumtemperatur eines Aufzugsschachts zwischen +5 bis +40 Grad betragen. „Je mehr diese Temperatur eines Schachtes davon abweicht, desto störanfälliger wird die Aufzugsanlage“, sagte Sengstschmid. Dass der Schacht die vorgeschriebene Temperatur halten könne, müsste baulich bewerkstelligt werden.

Neben den Aufzugsanlagen können auch Brandmelder durch ungewöhnlich hohe bzw. niedrige Temperaturen gestört werden. Betroffen seien vorwiegend Geräte, die auf Firmenarealen im Freien, meist auf Lkw-Rampen, postiert seien. Brandstetter von der Landeswarnzentrale hat alleine seit Wochenbeginn „zwischen 15 und 20 derartige Einsätze pro Tag in Oberösterreich“ vermerkt. „Wir rücken bei jedem Alarm aus, bei Falschalarm ziehen wir dann halt rasch wieder ab.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema