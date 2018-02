Viel Rauch um ...

Bild: APA/AFP/FRANCOIS NASCIMBENI

Ich habe nie geraucht. Einerseits war es damals im Internat streng verboten, andererseits hätten wir nie das Geld für Zigaretten gehabt. Es hat auch kaum einer unserer Jahrgangskollegen, und es waren ja nur Burschen, die in späterer Zeit zu rauchen begonnen haben.

Ich habe es auch nie verstanden, dass an der Universität die linksbewegten 68er bei ihren Versammlungen und Aktionen nie ohne dicken Tabaksqualm auskommen konnten und die ebenso gestimmte Regierung Kreisky an den Schulen das bis dahin strikte Rauchverbot außer Kraft setzte und eigene Raucherkammerl errichten ließ, die erst 2006 per Weisung der ÖVP-Unterrichtsministerin wieder abgeschafft wurden. Und ich verstehe es noch weniger, dass jetzt parallel zur durchaus richtigen Zurückdrängung des Rauchens eine neue Bewegung auftaucht, die die Legalisierung des Cannabis-Konsums forciert, und dies genau mit jenen Argumenten, die vor nunmehr fast 300 Jahren für die Legalisierung des Rauchens vorgebracht worden waren, nämlich damit den Schwarzmarkt einzudämmen und neue gigantische Steuerquellen für den Staat zu erschließen.

Das war genau die Idee Kaiser Josephs II., als er im Jahre 1784 die Tabakwirtschaft legalisierte und zum staatseigenen Monopol erklärte. Die Zahl der Todesopfer, die dieser als Volkskaiser gefeierte Monarch damit über fast 250 Jahre hinweg zu verantworten hat, ist nie thematisiert oder gar berechnet worden. Nicht nur die Soldaten, sondern praktisch die gesamte Erwachsenenwelt, zuletzt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Frauen, hat man mit den fadenscheinigsten Argumenten und staatseigenen Werbemaßnahmen zu Rauchern gemacht.

Umso absurder ist es, dass wir bei Tabak zwar seit kurzem die Lektion gelernt haben, man jetzt aber in den Zeitungen die Schlagzeile liest: "Ökonomen für Cannabis-Freigabe", mit dem vom Tabak altbekannten Argument, dass eine Legalisierung und gleichzeitige offizielle Besteuerung nicht nur die organisierte Kriminalität schwer treffen, sondern auch neue Arbeitsplätze und riesige Steuereinnahmen bringen würde. Schließlich warnen die Gesundheitsexperten zu Recht vor der Suchtgefahr, die im Cannabis enthalten ist. Auch wird Cannabis ebenso wie Tabak meist in der Form von Rauch konsumiert und betrifft damit nicht nur die eigenen Lungen, sondern auch die räumliche Umgebung der Rauchenden. Es wäre naiv anzunehmen, dass bei einer Freigabe, mit entsprechenden Steuererträgen, die die öffentliche Hand locken, der Konsum abnehmen würde. Er würde ähnlich wie beim Tabak erst recht gefördert werden und wohl irgendwann in fernerer Zukunft ein ähnliches Volksbegehren wie jetzt beim Tabak nach sich ziehen müssen.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

