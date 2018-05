Verwirrung um Klassentreffen: Blockiert Datenschutz einen Besuch in der Schule?

PFARRKIRCHEN BEI BAD HALL. Volksschulleitung sieht großen Aufwand wegen Datenschutzrichtlinie, Landesschulrat beruhigt.

Neues Gesetz wirft Fragen auf, etwa der Schutz von Kinderbildern. Bild: colourbox.com

Nachdem die Pausenglocke vor 40 Jahren das letzte Mal geläutet hatte, haben sich die mittlerweile älteren Semester des Abschlussjahrganges 1978/79 der Volksschule Pfarrkirchen für 20. Oktober zu einem Klassentreffen verabredet. Der geplante Erinnerungsbesuch des Schulhauses muss entfallen. "Der Besuch unserer alten Schule, in die wir als Kinder gingen, ist nicht mehr möglich", sagt Roland Thanner, einer der früheren Pfarrkirchner Taferlklassler.

Denn die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU, die ab 25. Mai ins österreichische Recht übernommen gilt, stiftet Verwirrung.

"Schulbesuche sind möglich"

Volksschuldirektorin Ilse Maier sagt, dass alle Zeichnungen an den Wänden, auf die die Schüler ihre Namen gekritzelt haben, hätten verhängt werden müssen. Auch alle Hefte mit Bewertungen der Hausaufgaben hätten weggesperrt werden müssen: "Das wäre ein Aufwand gewesen, den wir beim besten Willen nicht mehr leisten hätten können." Sie habe daher den Absolventen mitteilen müssen, dass diese leider das Schulhaus ihrer Kindheit nicht mehr besichtigen können.

Welches Kind in welche Klasse geht, welche Aufsätze es geschrieben hat und wie diese von der Lehrerin bewertet wurden, obliegt der Datenschutz-Geheimhaltung. Der Landesschulrat für Oberösterreich hat auf seine Website ein Informationspaket für Pflichtschullehrer gestellt, was sie beim Datenschutz zu berücksichtigen hätten. "Wir verstehen die Absage von der Schulleitung her, die die Mehrarbeit hat", sagt Absolvent Thanner, "aber bei den Gesetzesvorgaben greift man sich schon aufs Hirn. Was sollen wir denn schon groß anstellen?"

Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer sieht die Sache gelassener. "Dass Außenstehende wegen Kinderzeichnungen an der Wand nicht in die Schule dürfen, höre ich zum ersten Mal. Zeichnungen sind dazu da, gesehen zu werden." Gegen Schulbesuche sei nichts einzuwenden, die letzte Entscheidung habe der Schulerhalter, also die Gemeinde, sagt Enzenhofer.

Mehr Aufwand hat jetzt auch der Schularzt, der nun seine Sprechstundenhilfe mitnimmt. Sie ist die einzige Person, die Größe und Gewicht der Kinder in ein Protokoll neben dem Mediziner eintragen darf, darüber gilt ärztliche Schweigepflicht. Das Klassentreffen der Alt-Pfarrkirchner findet nun halt im Wirtshaus statt.

