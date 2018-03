Versuchte Vergewaltigung in Linz: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach einer versuchten Vergewaltigung an einer 18-Jährigen Mittwochabend in Linz hat die Polizei am Freitag eine Beschreibung des flüchtigen Täters veröffentlicht.

Bild: Weihbold

Auch nach einem Zeugen, der dem Opfer zu Hilfe gekommen ist, wird weiter gesucht.

Als die junge Frau am späten Mittwochabend an der Haltestelle Wambacherstraße aus einer Straßenbahn stieg und zu ihrem geparkten Auto ging, kam ein Unbekannter auf sie zu und attackierte sie. Die 18-Jährige schrie so laut, dass ein Passant dies hörte und ihr zur Hilfe kam. Die Frau flüchtete mit ihrem Wagen und erstattete erst am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Der Täter ist laut der nun vorliegenden Beschreibung 30 bis 40 Jahre alt und korpulent. Er hat dunkle Haare, einen Dreitagesbart und eine Tätowierung zwischen Daumen und Zeigefinger. Da er kein Wort sprach, gibt es keine Spur zu seiner Herkunft. Hinweise sind an den Dauerdienst des Kriminalreferats im Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059 133 / 45 3333 erbeten. Auch jener Zeuge, der der Frau zu Hilfe gekommen ist, wird ersucht, sich zu melden.

