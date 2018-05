Versuchte Vergewaltigung in Linz: Polizei sucht Zeugen

LINZ. Durch heftige Gegenwehr und durch die Hilfe eines 16-Jährigen konnte eine Linzerin in der Nacht auf Donnerstag einen mutmaßlichen Vergewaltiger in die Flucht schlagen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Die Linzer Polizei sucht nach einem etwa 25 Jahre alten, 170 Zentimeter großen und stämmigen Mann mit kurzen, nicht gestylten Haaren, dunklen Augen und Dreitagesbart. Der Mann ausländischen Typs soll in der Nacht auf Donnerstag versucht haben, eine 36-jährige Linzerin zu vergewaltigen.

Die Frau hatte gegen 1:26 Uhr an der Kreuzung der Lederergasse mit der Prunerstraße bemerkt, dass ihr ein Mann in gleichbleibendem Abstand folgte. Unmittelbar vor dem Oberlandesgericht Linz packte sie der Verdächtige von hinten und zerrte sie in die Büsche. Dabei zerriss die Hose des Opfers.

16-Jähriger kam zu Hilfe

Die Frau wehrte sich heftig, schlug dem Täter ins Gesicht und schrie laut. Durch die Schreie alarmiert, kam ihr ein 16-jähriger Bursch zu Hilfe. Er versetzte dem Täter mit Anlauf einen heftigen Kniestoß in die Seite. Der Mann taumelte dadurch zurück ins Gebüsch und lief anschließend stadteinwärts davon.

Das Opfer traf nur Augenblicke später an der Kreuzung der Gruberstraße mit der Lederergasse auf eine Polizeistreife, die sofort eine Fahndung nach dem Mann einleitete. Bis jetzt fehlt von dem Verdächtigen aber jede Spur.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Linz übernommen. Hinweise zum Täter, der durch die Gegenwehr eine Verletzung im Gesicht erlitten haben könnte, bitte an den Dauerdienst des Kriminalreferates des SPK Linz unter 059133 45 3333.

Lokalisierung: Vor dem Oberlandesgericht Linz, versuchte der Täter die Frau in die Büsche zu zerren

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema