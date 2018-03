Versuchte Vergewaltigung in Linz: Polizei sucht Zeugen

LINZ. Im Linzer Stadtteil Ebelsberg soll es Mittwochabend zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen sein. Eine 18-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mittwochabend, kurz nach 21 Uhr. Eine 18-jährige Linzerin steigt auf der Mozartkreuzung in die Straßenbahn ein. Sie will zu ihrem Pkw, den sie in der Hartheimerstraße in Ebelsberg abgestellt hatte. Bei der Haltestelle "Wambacherstraße" steigt sie aus und geht zu Fuß weiter. Kurz vor dem Parkplatz spürt sie von hinten einen festen Ruck- ein Mann versucht ihr mit Gewalt die Jacke auszuziehen. Sie schreit laut- ein Zeuge des Geschehens, der gleichzeitig mit ihr an der Straßenbahnhaltestelle ausgestiegen war, kommt ihr zu Hilfe.

Der Täter lässt aber nicht von ihr ab, versucht die Beifahrertür des Pkws zu öffnen, in den sich die junge Frau geflüchtet hat. Während es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zeugen und dem Täter kommt, kann die Frau das Auto starten und davonfahren. Da der Akku ihres Handys aber leer ist, fährt sie zuerst zur ihrer Mutter nach Hause, bevor sie die Polizei verständigt.

So die Schilderungen der Polizei, deren Fahndung bislang negativ verlief und die fieberhaft nach dem Täter und dem Zeugen sucht.

Jener Mann, welcher der Frau geholfen hat, möge sich bitte umgehend beim Dauerdienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz unter der TelNr. 059133/ 45 3333 melden.

