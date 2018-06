Vermummtes Duo raubte Wirt aus

LINZ. Brutaler Überfall im Bezirk Linz-Land: Mitten in der Nacht gingen zwei maskierte Täter auf einen 59-jährigen Gastwirt los.

Dramatische Szene spielten sich in der Nacht auf Samstag in einem Café im Bezirk Linz-Land ab: Wie die Polizei berichtete, bemerkte der Wirt gegen vier Uhr morgens vor seinem Lokal eine Person, die sich hinter einem Bistrotisch vor dem Eingang versteckte.

Als er nach draußen ging und den Unbekannten ansprach, ging dieser offenbar sofort auf ihn los. Der mit einer schwarzen Skimaske vermummte Täter versuchte, die am Gürtel hängende Kellnerbrieftasche des Chefs an sich zu reißen, scheiterte aber vorerst. Der Gastwirt flüchtete zurück in sein Lokal und konnte die Tür von innen zu ziehen.

Dem Räuber kam ein ebenfalls maskierter Komplize zu Hilfe – gemeinsam gelang es den beiden, die Türe aufzureißen. Es kam zu einer Rangelei mit dem Wirt, schlussendlich konnten die Männer die Geldtasche an sich nehmen und in unbekannte Richtung flüchten. Ein sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, teilte die Landespolizeidirektion am Samstagmorgen mit.

