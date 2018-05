Vermisste Mühlviertlerin gefunden: tot

FREISTADT. Nach einwöchiger Suche nach einer vermissten Frau aus Wartberg ob der Aist ist es nun traurige Gewissheit: Die 52-jährige Mühlviertlerin ist tot.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Ihr Leichnahm wurde am Mittwoch in einem Waldstück nahe der Ortschaft Sandl gefunden. Zuvor waren die Ermittler auf den schwarzen Peugeot 206, mit dem die Susanne M. am Mittwoch vergangener Woche von zu Hause weggefahren war, in einem Waldstück gestoßen. Kurze Zeit später wurde dann etwa einen Kilometer davon entfernt die Leiche gefunden.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand könne Fremdverschulden ausgeschlossen werden, so Thomas Löffler, Vermisstenfahnder beim LKA Oberösterreich.

Wie berichtet, war seit voriger Woche fieberhaft nach der Vermissten gesucht worden.

