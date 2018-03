Vermeintliche Spendensammlerin zog Pensionisten Geld aus der Tasche

MARCHTRENK/PERG. Eine 89-jährige Pergerin und ein 78-jähriger Welser sind am Donnerstagvormittag Opfer einer Trickdiebin geworden. Eine junge Frau gab sich als Spendensammlerin aus und stahl den Pensionisten 400 und 960 Euro.

Der Mann hatte vier Hundert Euro Scheine in der Geldbörse. Bild: Reuters

Gegen 11.30 Uhr hat eine Trickdiebin in Marchtrenk zugeschlagen. Die junge Frau, die ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein soll, hatte eine Spendenliste dabei und bat ihr 78-jähriges Opfer um Unterstützung. Währenddessen entlockte sie ihm vier Hundert Euro Scheine aus der Geldbörse.

Als der Pensionist den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Er gab an, die Täterin hätte gebrochenes, unverständliches Deutsch gesprochen und einen grauen Mantel getragen. Die Polizei in Marchtrenk bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-4180.

Perg: 960 Euro aus Jackentasche gestohlen

Ähnlich ist eine 89-Jährige in Perg um 960 Euro gekommen. Die ältere Dame saß im Auto, als sie von einer jungen Frau in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Sie gab an, Spenden für taubstumme Menschen zu sammeln. Wie bei dem Vorfall in Marchtrenk, legte die Täterin eine Spendenliste vor. Die 89-Jährige war bereit zu spenden und gab der etwa 20-jährigen Frau 50 Euro. Nachdem die Spenderin eine Unterschrift auf der Liste abgelehnt hatte, öffnete die Täterin die Beifahrertür, lehnte sich zu der 89-Jährigen und hielt ihr die Liste hin. Als Unterlage benutzte sie ein Buch.

In diesem Moment schlug die Trickbetrügerin zu. Sie zog der alten Dame 960 Euro aus der Jackentasche. Als es bereits zu spät war, bemerkte die Pergerin den Diebstahl. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Täterin beschreibt sie als etwa 20-jährige Frau, die ungefähr 170 cm groß und schlank ist. Sie habe braune lange Haare, trug einen grauen Mantel mit Gürtel, eine dunkle Hose und dunkle Stiefel.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema