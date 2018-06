Verkehrsunfall forderte drei Verletzte

HOFKIRCHEN. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Hofkirchen zu einem Frontalcrash zwischen zwei Fahrzeugen. Drei Personen wurden verletzt.

Bild: Alexander Schwarzl

Eine 27-jährige Autofahrerin kam am Sonntag gegen 18 Uhr mit ihrem Auto in der Gemeinde Hofkirchen aus bislang ungeklärte Ursache in einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite. Zur gleichen Zeit kam ihr eine 16-Jährige im Zuge einer L-17-Ausbildungsfahrt mit dem Auto entgegen - es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 16-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der FF Hofkirchen befreit werden. Die bei ihr am Beifahrerplatz mitfahrende Mutter konnte alleine das Fahrzeug verlassen. Die junge Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen. Die Mutter und die 27-Jährige brachte die Rettung in das LKH Rohrbach.

