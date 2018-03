Vergewaltigung? Prozess zum dritten Mal vertagt

LINZ. Ist eine Maturantin im Juni des Vorjahres von einem Türken (27) und einem Afghanen (17) im Keller eines Mehrparteienhauses in der Dinghoferstraße brutal vergewaltigt worden?

Tatort in der Dinghoferstraße (vowe) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Auch gestern gab es im Schöffenprozess keine Antwort auf diese Frage. Die Verhandlung wurde zum bereits dritten Mal vertagt. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So viel sickerte durch: Die Hauptverhandlung wurde zum dritten Mal in Folge vertagt, weil einer der Verteidiger wieder einen Beweisantrag stellte. Dem Vernehmen nach geht es um die Auswertung eines Telefongesprächs, das entlastend sein soll. Das Gericht gab nach zirka 45 Prozessminuten nur bekannt, dass "weitere Erhebungen" erforderlich seien. Für gestern waren im Vorfeld die Schlussplädoyers und die Urteilsverkündung geplant. Der Prozess wird am 12. April fortgesetzt.

Die Angeklagten bekennen sich nicht schuldig. Sie sprechen von "einvernehmlichem" Geschlechtsverkehr. Die 19-Jährige habe Drogen kaufen und diese mit Sex "bezahlen" wollen. Im Fall eines Schuldspruches drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.

