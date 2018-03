Verdächtiger nach Überfall auf Postamt in Laakirchen gefasst

LAAKIRCHEN. Nach dem bewaffneten Überfall auf das Postamt in Laakirchen (Bezirk Gmunden) am Mittwoch konnte die Polizei einen 40-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Das Postamt in Laakirchen war in jüngster Zeit schon zwei Mal Schauplatz eines Überfalls. Bild: www.laumat.at

Der Mann konnte noch am selben Tag vor seiner Wohnadresse in Laakirchen festgenommen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugenhinweise und die Fahndungsmaßnahmen brachten die Kriminalisten auf die Spur des 40-Jährigen.

Die gesamte Beute wurde in einem Kellerabteil des Wohnhauses gefunden. Der 40-Jährige sitzt nun in der Justizanstalt Wels in Haft.

Mit einer Pistole bewaffnet und mit einer Sturmhaube maskiert hatte ein vorerst Unbekannter am Mittwoch gegen 11:30 Uhr die Post- und Bawag-Filiale in Laakirchen betreten und die beiden Postbeamten sowie drei Kunden bedroht (die OÖN berichteten).

Mit ausländischem Akzent forderte er das gesamte Bargeld aus der Kassenlade und nötigte einen Angestellten dazu, die Hauptkasse zu öffnen. Auch aus dieser entnahm der Täter sämtliches Bargeld, bevor er in Richtung B 144 flüchtete.

Zusammenhang zu Tat im Dezember?

Der Überfall weckte Erinnerungen an eine ähnliche Straftat vor wenigen Monaten: Am Nachmittag des 15. Dezembers 2017 überfiel ein ebenfalls 1,75 Meter großer, und ebenfalls mit Sturmhaube maskierter Mann das Postamt in Laakirchen und bedrohte die Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe. Mit ausländischem Akzent forderte er Geld und flüchtete anschließend zu Fuß mit der Beute in Richtung B144 – die OÖN berichteten.

Dass zwischen den beiden Überfällen ein Zusammenhang besteht könne man derzeit weder ausschließen, noch bestätigen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag nachrichten.at. Die Ermittlungen seien noch im Gange.

