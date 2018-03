Verdacht der Wiederbetätigung: Intensive Ermittlungen gegen FP-Politiker

INNVIERTEL. Zahlreiche Datenträger bei zwei FP-Politikern und vier weiteren Verdächtigen im Bezirk Schärding sichergestellt

In einschlägigen WhatsApp-Gruppen sollen die Verdächtigen unter anderem Fotos von Adolf Hitler ausgetauscht haben Bild: Reuters

Wegen des Verdachts der Wiederbetätigung ermittelt die Staatsanwaltschaft Ried, wie am Donnerstag berichtet, gegen sechs Personen aus dem Bezirk Schärding. Auch zwei FP-Gemeinderäte aus einer Schärdinger Gemeinde sind unter den Verdächtigen. Für alle Personen gilt die Unschuldsvermutung. Die FP-Landespartei fordert die Beschuldigten auf, die Gemeinderatsmandate unmittelbar zurückzulegen.

Die Verdächtigen sollen in WhatsApp-Gruppen zahlreiche einschlägige Fotos mit NS-Bezug versandt haben. Auf etlichen Bildern soll unter anderem Adolf Hitler zu sehen sein, aber auch hetzerische Fotos zum Thema Flüchtlinge dürften in den einschlägigen Chatgruppen empfangen und weitergeschickt worden sein.

Aufmerksam wurde das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung auf die sechs Personen aus dem Bezirk Schärding durch laufende Ermittlungen gegen einen Mann aus dem Bezirk Braunau. Laut Alois Ebner, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, soll dieser ebenfalls Mitglied der WhatsApp-Gruppen gewesen sein. „Aufgrund dieser Handyauswertung sind wir auf die vier Männer und zwei Frauen aus dem Bezirk Schärding gestoßen“, sagt Ebner auf OÖN-Anfrage.

Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft RiedFoto: OÖN-Streif

Die Beschuldigten aus dem Bezirk Schärding sind laut OÖN-Recherchen zwischen 25 und 54 Jahre alt. „Die Verdächtigen sind geständig, die Bilder weitergeleitet zu haben“, sagt Ebner. Das heißt allerdings noch nicht, dass sich die Innviertler auch zum Vorwurf des subjektiven Tatvorsatzes der Wiederbetätigung geständig bekennen werden. Sollte Anklage wegen Wiederbetätigung erhoben werden, müssen die Geschworenen über Schuld oder Nichtschuld entscheiden. Bis es zu einem möglichen Prozess kommt, wird es allerdings noch dauern.

Dutzende Datenträger sichergestellt

Bei den Hausdurchsuchungen wurden bei den sechs Verdächtigen aus dem Bezirk Schärding 13 Handys, neun Laptops und 41 sonstige Datenträger (u.a. USB-Sticks) von den Beamten des Verfassungsschutzes sichergestellt. „Das Landesamt für Verfassungschutz und Terrorismusbekämpfung wertet die Daten aus. Wir erhalten Zwischenberichte. Anhand des Endergebnisses werden wir dann entscheiden, ob und gegen wen Anklage erhoben wird“, so Ebner.

Möglich ist auch, dass noch Ermittlungen gegen weitere Personen aufgenommen werden. Dem Vernehmen nach dürfte noch ein weiterer FP-Politiker im Visier der Ermittler sein.

FP: "Das hat in einer Demokratie nichts verloren"

„Bei Wiederbetätigung gibt es bei der FPÖ Null Toleranz. Das hat in einer Demokratie nichts verloren und mit so einem Verhalten schließt sich in ein Parteimitglied in Wahrheit selber aus“, sagt Erwin Schreiner, Landesparteisekreätr der FP Oberösterreich. Alle zuständigen Personen seien keine Parteimitglieder mehr. Es gebe allerdings keine rechtliche Voraussetzungen für den Verzicht eines Gemeinderatsmandates. Hier seien der FP die Hände gebunden. „Wir können die betreffenden Personen lediglich auffordern, das Mandat mit sofortiger Wirkung zurückzulegen, denn mit dem Beitritt zur FPÖ bekennt sich jeder mit seiner Unterschrift zum demokratischen System in Österreich“, so Schreiner.

FP-Landesparteisekretär Erwin SchreinerFoto: FPÖ

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema