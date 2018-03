Verärgerter Radfahrer verletzte Autolenker und dann auch sich selbst

WELS. Ein sichtlich verärgerter Radfahrer hat am Mittwochnachmittag in der Welser Innenstadt für Aufregung gesorgt: Nach einem Streit mit einem Autofahrer soll der 56-Jährige den Autofahrer plötzlich geschlagen haben, ehe er selbst stürzte und sich dabei verletzte.

(Symbolfoto) Bild: APA

Es war um 14:25 Uhr, als der Welser mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße fuhr. Dabei fiel ihm auf, dass der 46-Jährige, der zur selben Zeit mit seinem Auto dort unterwegs war, nicht geblinkt hatte. Daraufhin beschimpfte der Radler den Welser Pkw-Lenker. Als dieser seine Fahrzeugtüre öffnete, um mit dem verärgerten Welser zu reden, schlug dieser dem Autofahrer sofort mit der Faust ins Gesicht.

Der Radfahrer geriet durch den Streit derart in Rage, dass er daraufhin sein Fahrrad zu Boden warf und dabei aber selbst stürzte. Daraufhin "rangelte" er noch am Boden mit seinem Fahrrad, wie die Polizei am Donnerstag wörtlich in ihrer Aussendung mitteilte.

Bei diesem kuriosen Zwischenfall verletzte sich der 56-Jährige selbst im Gesicht. Als der Welser schließlich flüchten wollte, wurde er aber von dem Pkw-Lenker bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Über den Sachverhalt waren sich die beiden Männer vor der Polizei zunächst aber nicht einig: Gegenüber der Polizei gab der Radfahrer nämlich an, dass ihm seine Verletzungen von dem Pkw-Lenker zugefügt worden seien. Erst ein Zeuge des Vorfalls konnte die Schilderung des Autolenkers bestätigen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema