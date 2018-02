Verabredeter Kampf: Messerstecherei unter Jugendlichen

WELS. Zu einem vorher verabredeten Kampf trafen sich am Montagabend gegen 20 Uhr ein 15-jähriger aus Stadl-Paura und ein 16-jähriger Bosnier aus Wels in einem Freizeitpark.

Mehrere Polizeistreifen rückten an Bild: (Laumat.at)

Der 16-Jährige erlitt bei dem Kampf einen Stich in den Oberschenkel und Schnittverletzungen am rechten Unterarm. Etwa 25 Freunde der beiden Streithähne beobachteten die Messerstecherei.

Als Grund für die Differenzen zwischen den beiden Jugendlichen vermutet die Polizei Eifersucht. Der genaue Tathergang konnte aber aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Beteiligten und von Zeugen noch nicht rekonstruiert werden, heißt es von der Polizei.

Fest steht, dass der 15-Jährige während der Auseinandersetzung nach zahlreichen gegenseitigen Provokationen und Einschüchterungen in einem Welser Freizeitpark ein etwa 15 Zentimeter langes Messer zückte. Der 16-Jährige erlitt im darauffolgenden Gerangel einen vier Zentimeter tiefen Stich in den Oberschenkel und Schnittverletzungen am rechten Unterarm. Er wurde von der Rettung ins Klinikum Wels gebracht und dort ambulant behandelt.

Video: 16-Jähriger bei Messerstecherei verletzt

