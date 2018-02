Veni, vidi, Vincent? In Gramastetten ist alles angerichtet für die große Party

GRAMASTETTEN. Das Public Viewing der Olympia-Abfahrt ist Pflichttermin für alle Kriechmayr-Fans.

Der Fan-Club zählt schon mehr als 80 Mitglieder. Bild: Facebook

Alles ist noch provisorisch im "Musikzimmer" des In-Lokals "Gramaphon" in Gramastetten. Die zimmerhohe Blockflagge lehnt an der Stirnseite neben der Video-Leinwand, auf den langen Holztischen mit den weinroten Stühlen liegen Autogrammkarten. Auf einem stapeln sich Fan-Fahnen und handförmige Plastik-Klatschen in Blau und Grün. Die sind zum Lärmmachen beim Public Viewing am Sonntag ab 3 Uhr früh, wenn Vincent Kriechmayr bei der Olympia-Abfahrt im südkoreanischen Pyeongchang Kurs auf eine Medaille nehmen wird (es sei denn, die Abfahrt muss wegen des starken Windes doch noch verschoben werden).

In der Ecke steht ein altes Grammophon mit silbern glänzendem Schalltrichter, über die linke Wand zieht sich ein Mosaik aus gescannten Schellack-Covers: In diesem Umfeld gehen sonst die Musik-Events im "Gramaphon" über die Bühne. Jetzt soll unser Ski-Star die Halle rocken. Mehr als 50 Gäste erwartet "Gramaphon"-Geschäftsführer René Füreder (29) bei freiem Eintritt zur erhofften Triumph-Party für Gramastettens Aushängeschild (Beginn am Sonntag um 1 Uhr).

Füreders Aufmerksamkeit ist beim Public Viewing geteilt, muss er doch mit seiner Frau Ines die Gäste bewirten. "Aber wenn der Vincent fährt, wird’s vorübergehend nichts zum Trinken geben", sagt er. Denn dann hat auch der Wirt nur Augen für ihn.

"Vincent" mit "F"

Vor zwei Wochen hatte eine Stammtischrunde im "Gramaphon" die Idee mit dem "Public Viewing". Füreder war gleich Feuer und Flamme: "Ich hab’ dann Kontakt mit dem Fan-Club vom Vinc aufgenommen." Den leitet Kriechmayrs Cousine Monika Schöllhammer. "Wir waren begeistert", sagt sie. In den vergangenen Tagen wurden die fürs Public Viewing nötigen Fan-Artikel besorgt, darunter auch ein Sortiment an Wollhauben. "Die sind für die Mitglieder unseres Clubs auch bei den Rennen besonders wichtig", sagt Schöllhammer. "Weil sie uns gut kenntlich machen." Blau-weiß sind sie gebändert, diskret versehen mit den Emblemen der Sponsoren, und obendrauf eine schicke weiße Quaste. Beim Public Viewing kann man sie auch kaufen.

Gestern schaute Monika Schöllhammer mit ihrem Gatten Franz und ihrer Mama Aloisia noch kurz im "Gramaphon" vorbei. Für eine letzte Stärkung vor dem Abflug nach Südkorea: "Jetzt müssen wir noch Vincents Vater in der Koglerau abholen, dann geht’s von Linz via Frankfurt nach Seoul." Dirndlkleider und Lederhosen dürfen im Gepäck nicht fehlen, schließlich sehen sich die vier Gramastettner auch als Kulturbotschafter unseres Landes.

Bis 15. Februar bleiben sie "drüben", denn auf Vincent warten nach der Abfahrt noch Kombination und Super-G, da wollen sie ihm moralisch den Rücken stärken. Der Franz, der seinem Schwager so ähnlich schaut wie ein Double, hat extra Koreanisch gelernt, "zumindest die Schriftzeichen", sagt er. "Vincent" kann er schon schreiben, "aber mit F, weil ein V gibt es im Koreanischen nicht".

Jetzt hoffen alle, dass es für Vincent nach der Abfahrt beim "V" bleibt – als Zeichen für "Victory". Auch Gramastettens Bürgermeister Andreas Fazeni: "Dann werde ich bei unserem Faschingstreiben am Sonntag den alten Rennanzug tragen, den er mir geschenkt hat."

Und wenn Vincent als Medaillengewinner zurückkehren sollte, "werden wir ihm einen Empfang bereiten, wie es ihn in Gramastetten noch nie gegeben hat".

Video: Am Samstag kämpfen Oberösterreichs Athleten Michael Hayböck und Vincent Kriechmayr um Medaillen. Die 23. Olympischen Winterspiele wurden am Freitag mit einer farbenfrohen Feier eröffnet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema