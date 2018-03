Van der Bellen erfüllte Wunsch von Linzer Schüler

LINZ/WIEN. Nach seinem rührenden Brief an den Bundespräsidenten war der 14-jährige Sebastian aus Linz zu Gast in der Hofburg.

Alexander Van der Bellen lud Sebastian zum Interview. Bild: Facebook/AlexanderVanderBellen

"Lieber Herr Bundespräsident Van der Bellen! Ich habe gerade meine Abschlussarbeit vor mir und da mich Politik sehr interessiert würde ich gerne ein Interview mit ihnen machen.“ - Mit diesen Worten hatte sich der Linzer Waldorfschüler Sebastian Maurer per Brief an das Staatsoberhaupt gewandt (nachrichten.at berichtete). Unterzeichnet sind die Zeilen, den Van der Bellen am Freitag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, schlicht mit "Sebastian".

„Solche Wünsche werden gerne erfüllt“, schrieb der Bundespräsident und setzte dies auch in die Tat um. Am Wochenende wurde der Schüler von Alexander Van der Bellen persönlich in der Wiener Hofburg empfangen. Dabei wollte der 14-Jährige unter anderem wissen, wie denn ein Arbeitstag des Bundespräsidenten ablaufe. Van der Bellen erklärte dies dem Linzer gleich anhand seines aktuellen Terminkalenders. Sebastian hatte dem Staatsoberhaupt auch ein Geschenk mitgebracht: eine 3D-Karte mit österreichischen Sehenswürdigkeiten. „Danke für das tolle Mitbringsel, in dem sich ganz Österreich entfaltet“, dankte Van der Bellen auf Facebook und wünschte dem Schüler alles Gute für seine Abschlussarbeit.

