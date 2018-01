Ute Bock - eine Legende aus Linz ist tot

Als Flüchtlingshelferin kannte sie keine Furcht vor Autoritäten. Sie konnte unfreundlich, grob und gereizt sein. Aber für ihre Schützlinge setzte sie sich kompromisslos ein.

Ute Bock: Geprägt von eigenen tristen Familienverhältnissen, wurde sie zur "Mama Bock" der Heimatlosen. Bild: Flüchtlingsprojekt Ute Bock

Geboren am 27. Juni 1942 in Linz, wurde die Erzieherin zu einer Symbolfigur des staatlichen Versagens in der Asylpolitik – und zur "Mama Bock" der Willkommenskultur. Sie war buchstäblich Tag und Nacht in ihren Wohnprojekten für Obdachlose im Einsatz. Dieser Lebensstil hatte im Dezember 2013 einen Schlaganfall zur Folge.

In der Nacht zum Freitag starb Ute Bock in Wien. "In tiefster Betroffenheit müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass uns Frau Bock heute verlassen hat. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie um 4.40 Uhr im Kreise ihrer Schützlinge im Ute-Bock-Haus verstorben", gab Katja Teichert, die Geschäftsführerin des Flüchtlingsprojekts Ute Bock, bekannt.

"Bis zur letzten Sekunde drehte sich ihr ganzes Denken und Handeln um das Wohlergehen geflüchteter Menschen. Der Erfüllung ihres größten Wunsches, eines Tages überflüssig zu werden, sind wir gerade in Zeiten wie diesen ferner denn je. Tugenden wie Zivilcourage, Solidarität und Menschlichkeit hat uns Frau Bock zeit ihres Lebens gelehrt", heißt es in der Aussendung weiter.

Marke und moralische Instanz

"Frau Bock" war eine Marke, eine moralische Instanz, geliebt von ihren Anhängern, gehasst von Gegnern im rechtsextremen Lager.

Geboren wurde sie in kleinbürgerliche Verhältnisse. In der Familie herrschte laut Bock-Biografin Cornelia Krebs ein rauer Ton, der Vater hatte Sympathien für die Nazis und war ein "grausamer, selbstherrlicher Mensch".

Nach der Matura ließ sich Bock auf Drängen ihres Vaters, der einen "abgesicherten Beruf" für die Tochter wollte, bei der Stadt Wien zur Erzieherin ausbilden. Sie wurde in ein Heim für Sonderschüler in Biedermannsdorf (NÖ) geschickt. Die Buben, so erzählte sie, seien durch die "tristen Verhältnisse" in ihren Familien zu Sonderschülern geworden; dumm waren sie nicht.

1969 wurde sie "Heimmutter" im Gesellenheim der Stadt Wien in Favoriten. Ihre Erziehungsmethoden waren, der damaligen Zeit entsprechend, rabiat, mancher Zögling bekam eine Ohrfeige. Das benützten ihre Feinde später, um sie als "Prüglerin" zu beschimpfen. Bock selbst gab unumwunden zu: "Es war sicher auch nicht alles in Ordnung, was ich gemacht habe."

In Geldnot war sie immer

Das Heim in der Zohmanngasse wurde in den Neunzigerjahren Anlaufstelle für Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, später aus Afrika und Asien. Bock war die erste Adresse für "hoffnungslose Fälle" ohne staatliche Unterstützung. Finanzielle und juristische Schwierigkeiten gab es immer, besonders 1999 nach einer Polizeiaktion ("Operation Spring") im Heim.

Der Zeitpunkt kurz vor der Nationalratswahl war wohl nicht zufällig; die FPÖ hatte Hochkonjunktur und viele Anhänger im Polizeiapparat. 30 Afrikaner wurden unter dem Verdacht der Bandenbildung und des Drogenhandels festgenommen, Bock war zeitweise vom Dienst suspendiert. Eine Anklage wurde fallengelassen, sie durfte jedoch keine weiteren Asylwerber aus Afrika beherbergen.

Nach ihrer Pensionierung im Jahr 2000 begann sie mit einem neuen Projekt. 2002 gründete sie den "Verein Ute Bock – Wohn- und Integrationsprojekt". Dieses war für Obdachlose die Zustelladresse für Behördenschriftstücke, die sie sonst nicht erreicht hätten.

In Geldnot war "Mama Bock" immer. 2008 rettete sie der Industrielle Hans Peter Haselsteiner vor der Pleite. Bis zuletzt lebte sie in einer kleinen Wohnung in ihrem Flüchtlingsquartier.

Die öffentlichen Anerkennungen für ihr unermüdliches Wirken kamen spät. 2002 erhielt sie den Bruno-Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte, 2012 das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.

