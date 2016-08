Urlauber-Paar aus Ansfelden überlebte Erdbeben

AMATRICE. Nur mit Glück haben die Italien-Urlauber Johannes Pögl und seine Ehefrau Tanja aus Haid bei Ansfelden das verheerende Erdbeben im italienischen Amatrice unversehrt überstanden.

Wohnmobil blieb unbeschädigt. Bild: (privat)

Das Paar übernachtete in seinem Wohnmobil, das auf einer freien Wiese stand und von den herabstürzenden Gebäudetrümmern nicht getroffen wurde. Am Abend vor der Katastrophe sei in Amatrice ein Stadtfest veranstaltet worden, sagt Pögl.

Als das Beben um 3.35 Uhr begann, "war es, als ob ein Bagger an unserem Wohnmobil rütteln würde", sagt Pögl, der an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich in Linz unterrichtet, im Telefonat mit den OÖNachrichten. Nach dem Erdbeben machten sich Chaos und Verzweiflung in Amatrice breit, sagt der Hochschulprofessor. Dichter Staub lag in der Luft, überall Trümmer. "Der Ort liegt auf 1400 Metern, und in der Nacht hatte es nur etwa fünf Grad. Die Menschen, die überlebten, trugen nur ihre Unterwäsche am Leib. Sie haben alles verloren." Plötzlich sei ein Mann vor ihnen gestanden, erinnern sich die Oberösterreicher. "Er drückte uns ein Kind in die Hand und bat, es in Sicherheit zu bringen." Doch die Ansfeldner wollten nicht einfach mit einem fremden Kind aus der Gefahrenzone fahren. "Dann ist die ganze Familie ins Wohnmobil eingestiegen und wir sind eine Stunde gefahren, bis wir einen Sportplatz erreicht haben, wo wir in Sicherheit waren", erzählt Pögl.

Gegen sechs Uhr früh seien die ersten Hubschrauber eingetroffen, zwei bis drei Stunden später sei die medizinische Hilfe voll angelaufen. Inzwischen haben die Oberösterreicher das Epizentrum des Bebens Richtung Ancona verlassen. Laut der Botschaft in Rom sind dabei keine Österreicher zu Schaden gekommen. (staro)

