Urfahrmarkt: Polizist mit Bierflasche verletzt

LINZ. Verletzt wurde ein Polizist Dienstagabend, als er auf dem Jahrmarktgelände in Urfahr zwei Streithähne trennen wollte.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Zwei Männer, 25 und 31 Jahre alt, waren gegen 21:30 Uhr direkt beim Eingang der Polizeiinspektion in Streit geraten. Polizisten griffen ein und trennten die zwei Raufbolde. Dabei warf der 31-jährige Welser eine Bierflasche und traf einen der Beamten. Der Polizist wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde am Rettungsstützpunkt erstversorgt und danach in das UKH Linz gebracht. Die beiden Streithähne wurden festgenommen.

