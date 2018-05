Unwetter lösten lokale Überflutungen aus

LINZ. Seit Freitagnachmittag standen in Oberösterreich zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Heftige Gewitter hatten in mehreren Gemeinden Überflutungen zur Folge.

Bild: Matthias Lauber (laumat.at)

Zu lokalen Überschwemmungen von Kellern und Straßen kam es im Innviertel, in den Bezirken Eferding und Grieskirchen und Wels-Land, nachdem es am Nachmittag teils heftige Regenschauer gegeben hatte.

In Offenhausen (Bezirk Wels-Land) mussten mehrere Straßen von Schlamm befreit werden. In Gunskirchen standen ein Keller und eine Produktionshalle zentimeterhoch unter Wasser. Am Abend hatte sich die Situation aber wieder beruhigt, hieß es seitens der Feuerwehren.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar il-capone (3807) 25.05.2018 21:06 Uhr Die Maisäcker scheinen für den Bach bestimmt zu sein.

Genau diese oberste Schicht, die die Grundlage zum Überleben ist, scheint weder dem Bewirtschafter, bzw seinen Kunden etwas wert zu sein. Vorher noch Kunstdünger u. Gift drauf, u. fertig zum wegspülen.

An der Diskonterkassa weiss natürlich niemand was davon ...



Oder fällt das unter legalem Neoliberalismus? Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema