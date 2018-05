"Unser Land ist nicht sicher, und jeder weiß das"

LINZ. Afghanistans Botschafterin Khojesta Ebrahimkhel besuchte ein Flüchtlingsheim der Caritas in Linz.

Landesrat Anschober (l.) mit der afghanischen Botschafterin Ebrahimkhel Bild: Dedl

Die Kinder haben sich extra herausgeputzt. Ein kleines Mädchen wartet in afghanischer Tracht vor dem Flüchtlingsheim im Linzer Industriegebiet auf die Botschafterin ihres Heimatlandes. "Hallo", sagt sie leise und strahlt, als ihr Khojesta Fana Ebrahimkel die Hand reicht.

Seit acht Monaten ist die aus Kabul stammende Ebrahimkel in Wien tätig. Für sie sei es eine große Ehre, aber gleichzeitig nicht leicht, weil immer mehr Menschen das einst harmonische Afghanistan verlassen müssen. "Das Land ist nicht sicher und jeder weiß das", sagt sie. Im Gemeinschaftsraum des Heimes richtet sie die Worte an die Menschen, die in Österreich auf das Ende der Unruhen in ihrem Heimatland warten. "Unsere Regierung arbeitet hart. Gebt die Hoffnung nicht auf, bildet euch weiter, seid hier genauso warmherzig, wie ihr es in Afghanistan gewesen seid". Sie wünsche sich, dass Menschen, die sich in Europa eine Existenz aufbauen wollen, auch die Chance dazu bekommen. Über die Herausforderungen ihres Landes sprach sie Freitagabend bei einer Veranstaltung des Integrationsressorts Oberösterreich. (geg)

