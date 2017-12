Unglaublich viel Rest vom Fest

LINZ. In der Reststoffaufbereitungsanlage in Linz herrscht nach Weihnachten Hochbetrieb: Die OÖN haben den Weg des Mülls vom Schreddern übers Absieben bis zum Bunkern verfolgt.

In der großen Halle in der Linzer Nebingerstraße wird der Müll angeliefert, von dort geht die Reise weiter in den Schredder. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mit lautem Getöse fällt der Müll vom Lastwagen hinab in die Lagerhalle. Von dort wird er mit einem Radlader weitertransportiert zu den Schreddern, wo er zu handtellergroßen Portionen zerkleinert wird. An die 1000 Tonnen Abfall – Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall aus Linz und Umgebung – werden jeden Tag in die Reststoffaufbereitungsanlage (RABA) der Linz AG in der Nebingerstraße nahe beim Hafen angeliefert. Nach den Feiertagen fällt noch einmal mehr Rest vom Fest an. "Gestern wurden fast 1300 Tonnen antransportiert", erzählt Wolfgang Nagl , Leiter der Behandlungsanlagen der Linz AG.

Definitiv eine Herausforderung

Die zwei Wochen rund um Weihnachten und Neujahr seien herausfordernd: "In dieser Zeit haben wir definitiv mehr Action, weil wir in einer kürzeren Zeit eine größere Menge verarbeiten müssen. Auch die Anlieferung gestaltet sich aufgrund der Stausituationen schwieriger." Am 26. Dezember wurde deshalb eine Sonderschicht gefahren.

Feiertage hin oder her – an dem vollautomatisierten Procedere der Müllaufbereitung ändert sich dadurch nichts. Ab und zu blitzen aus den Müllbergen auch Komponenten heraus, die dort nicht hingehören, wie etwa Fahrräder. "Prinzipiell wird nicht händisch aussortiert, aber wenn uns etwas auffällt, wird es vor dem Zerkleinern entfernt", berichtet Nagl von kuriosen Fundstücken.

Nach dem Schreddern kommen die Abfälle in ein Sieb. "Dort werden Eisen und nichtmetallische Stoffe wie Kupfer entfernt", sagt der 58-Jährige. Von dort aus geht es weiter auf das Förderband, auf dem der Müll rund 1,7 Kilometer zurücklegt, bevor er im Brennstoffbunker landet. Pro Jahr werden in der Anlage, die 2011 errichtet wurde, an die 200.000 Tonnen verarbeitet. Über die Jahre hinweg sei ein leichter Anstieg des Müllaufkommens zu beobachten. "Das ist mitunter auf die steigende Anzahl an Einwohnern in Linz rückzuführen", sagt der Leiter der Behandlungsanlagen, der vor allem organisatorische Tätigkeiten inne hat.

Thermische Verwertung

Den stetigen Anstieg des Haufens der aufbereiteten Müllstoffe im Bunker, der bis zu 10.000 Kubikmeter fassen kann, lässt sich von der zentralen Warte aus beobachten, von der man alles im Blick hat und wo die Überwachung der Anlage erfolgt. Im Bunker wird derweil mit einer riesigen Kralle der Müll aufgenommen und mittels Förderband ins Kraftwerk abtransportiert, wo jährlich für 30.000 Haushalte Strom und für 20.000 Haushalte Fernwärme produziert wird. "Das Schöne an dem Beruf ist, das man einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft und den Umweltschutz leisten kann", sagt Nagl. Auf die Frage, ob ihn der Geruch und der Lärm nicht manchmal stören, antwortet er mit einem Lachen: "Man gewöhnt sich an alles."

