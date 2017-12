Ungewisse Zukunft für die Burg Altpernstein

KIRCHDORF/KREMS. Nach der Schließung der Burg wird ein neuer Pächter gesucht, Konzepte zur Weiterführung werden geprüft

Die mehr als 1000 Jahre alte Burg Altpernstein Bild: Jack Haijes

Viele Oberösterreicher kennen die Burg Altpernstein, ein beliebtes Ausflugsziel und Seminarzentrum in Micheldorf. Seit 20. Dezember ist die mittelalterliche Burg geschlossen, der Weiterbetrieb ist laut dem derzeitigen Pächter, der Diözese Linz, nicht mehr möglich. Die Katholische Jugend OÖ ist nach 70 Jahren ausgezogen, nach einem neuen Standort für ein Begegnungszentrum wird gesucht.

Der Schließung vorangegangen waren die Bestrebungen der Diözese, den Pachtvertrag mit dem Stift Kremsmünster aufzulösen, da sie sich der Finanzierung der anstehenden Sanierungsmaßnahmen, vorgeschrieben von der Behörde, nicht gewachsen sah. Das Stift Kremsmünster hat einer einvernehmlichen Auflösung zugestimmt, der Pachtvertrag läuft Ende Juni nächsten Jahres aus.

"Wir sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Pächter und prüfen, welche Nutzungsmöglichkeiten für die Burg bleiben. Dabei muss auch geklärt werden, welche Investitionen getätigt werden müssen", sagt Abt Ambros Ebhart vom Stift Kremsmünster.

Die Entscheidung, die Burg und das Burgstüberl zu schließen, ruft in der Gemeinde Unmut hervor.

"Es wurde ein Kulturgut geschlossen, das frei zugänglich sein sollte. Es ist schade, dass die Diözese nicht daran interessiert ist, die Burg im Minimalbetrieb weiterzuführen, obwohl es viele Interessierte gibt, die das ehrenamtlich machen würden", sagt der Micheldorfer Bürgermeister Ewald Anton Lindinger (SP).

Einer der Freiwilligen ist Franz Xaver Wimmer, ein langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter der Burg, der die gestrige Kundgebung mit dem Ziel, das Burgstüberl offen zu halten, mitorganisiert hat. Rund 100 Personen seien vor Ort gewesen.

In der Verantwortung sieht Wimmer vor allem die Diözese, da diese bis Juni noch zuständig sei. "Das Burgstüberl wird seit vier Jahren an Feiertagen und Wochenenden von Ehrenamtlichen offen gehalten, wir sind schon lange mit der Diözese bzw. dem Stift wegen einem Übergang zu einem neuen Pächter im Gespräch und hätten nicht gedacht, dass es Probleme geben würde." Die Argumentation der Diözese, dass ein Betrieb wegen fehlender Fluchtwege nicht möglich sei, weist er zurück. Er habe in dieser Angelegenheit juristischen Rat eingeholt. Engagement zum Erhalt zeigt auch der Verein "Freunde der Burg Altpernstein", der gerade ein Konzept zur Nutzung der Burg erarbeitet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema