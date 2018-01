Unfallserie auf glatten Fahrbahnen hält an

OBERÖSTERREICH. Der Wintereinbruch hält die Einsatzkräfte weiterhin in Atem. Mittwochabend kam es erneut zu zwei schweren Unfällen.

Bereits am Nachmittag verlor eine 18-Jährige aus Lenzing auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in Traunkirchen frontal gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralles drehte es das Heck des Fahrzeuges wieder auf die Salzkammergut Bundesstraße, wo eine 30-jährige Wienerin nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Sie fuhr auf den Pkw auf, beide Lenker und ihre Beifahrer wurden verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wenige Stunden später der nächste Einsatz für Feuerwehr und Rettung. Eine 67-Jährige aus Neuhofen an der Krems geriet auf der Schneefahrbahn im Ortschaftsbereich von Lining ins Rutschen und daraufhin in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Lenker aus Sierning konnte die Kollision nicht mehr verhindern und beide Autos prallten frontal aufeinander. Ein weiterer Lenker konnte zwar gerade noch ausweichen, musste sein Auto aber in ein angrenzendes Feld lenken. Die 67-jährige Pensionistin musste mit Verletzungen ins UKH Linz gebracht werden.

Derzeit steht die Feuerwehr bei Fahrzeugbergungen in in Zwettl an der Rodl, Bad Goisern am Hallstättersee, Grieskirchen, Eferding und Kirchdorf im Einsatz. Der anhaltende Schneefall könnte die Situation heute noch verschärfen.

Video: Schneeglatte Fahrbahnen im Mühlviertel

