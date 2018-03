Unfallopfer erst nach Stunden geborgen

VORDERSTODER. Mehr als zwei Stunden suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften am Freitagabend nach einem 54-jährigen Autolenker aus Vorderstoder.

Er hatte per Handy einen Notruf abgesetzt: Er sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Wegen Erinnerungslücken konnte er aber keine Angaben zum Aufenthaltsort machen.

Erst gegen 19.30 Uhr gelang es einem Suchtrupp der Feuerwehr Vorderstoder, den Verunglückten, der immer wieder in telefonischem Kontakt mit der Polizei Windischgarsten stand, in einem schwer einsehbaren Graben in der Nähe seines Wohnhauses zu orten.

Der Mann war vermutlich schon seit den Mittagsstunden im Fahrzeugwrack eingeklemmt gewesen. Er wurde unterkühlt und mit schweren Verletzungen geborgen und ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht.

