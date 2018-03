Unfall mit 1,85 Promille und ohne Führerschein

RIED IM INNKREIS. Ein alkoholisierter 50-Jähriger zog sich bei einem Unfall mit seinem Mofa erhebliche Verletzungen zu.

Ein Alkoholtest verlief positiv. Bild: Weihbold

Ein 50-Jähriger aus Antiesenhofen fuhr am gestrigen Sonntag um 20:20 Uhr mit seinem Mofa in Peterskirchen auf der L1120 Straße in Richtung Pram.

Dabei rutsche das Mofa aufgrund von Straßensplitt weg, der Lenker kam zu Sturz und zog sich eine erhebliche Verletzung an der Schulter sowie mehrere Schürfwunden zu. Der 50-Jährige wurde nach Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Lenker war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung, da diese bereits entzogen war.

Führerscheinloser Kraftfahrer

Ebenfalls im Bezirk Ried im Innkreis wurde ein 38-jähriger polnischer Berufskraftfahrer gestoppt, der mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf der B141 im Gemeindegebiet von Mehrnbach Richtung Kirchheim im Innkreis unterwegs war. Dabei wurde er von der Verkehrsdienststreife Ried im Innkreis einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen.

Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Lenker keine gültige Lenkberechtigung für die Klassen C und CE hatte, da diese bereits seit über einem Jahr abgelaufen war. Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung wurde an Ort und Stelle eingehoben.

