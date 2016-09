Unfall bei Rodungsarbeiten: Frau Arm fast zur Gänze abgetrennt

RAAB. Einer 53-jährigen Frau ist am Montag bei Rodungsarbeiten in Raab (Bezirk Schärding) ihr linker Arm beinahe zur Gänze abgetrennt worden.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

Weil ein Schutzblech abgebrochen war, wurde sie in die ungesicherte Zapfwelle eines Traktors gezogen, berichtete die oö. Polizei.

Die Frau rodete gemeinsam mit einem 83-jährigen Pensionisten Hainbuchenstauden. Der Mann lenkte einen Traktor, an den ein Rüttelpflug angehängt war. Die 53-Jährige stand hinter dem Pflug. Plötzlich brach ein Schutzblech ab und legte die Zapfwelle des Traktors frei. Die Frau wurde von dieser - zunächst an der Kleidung, dann am Arm - erfasst und schwer verletzt. Die Extremität wurde im Bereich des Oberarmes fast völlig abgetrennt.

