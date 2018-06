Unfälle mit Alkolenkern in Oberösterreich

OBERÖSTERREICH. Mehrere Unfälle mit alkoholisierten Autolenkern hat es in der Nacht auf Sonntag in Oberösterreich gegeben.

Bild: Wolfgang Spitzbart

Linz: Alkolenker schlief ein - Pensionist eingeklemmt

Ein 74-Jähriger aus Linz schlief am Sonntag gegen 6:20 Uhr auf der Dametzstraße hinter dem Steuer seines Autos ein. Ein 79-jähriger Linzer, der gerade aus seinem Pkw ausgestiegen war, wurde von dem Auto erfasst und eingeklemmt.

Der Mann wurde in den Med Campus III gebracht. Ein Alkotest bei dem 74-Jährigen ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Traun: Alkolenkerin hatte noch nie einen Führerschein

Mit 1,40 Promille Alkohol im Blut und ohne Führerschein setzte sich eine 37-jährige Welserin in der Nacht auf Sonntag hinters Steuer. Auf der Wiener Straße fuhr die Frau Schlangenlinien. Nach einer Anzeige machte sich die Polizei auf die Suche. Eine Streife konnte die Lenkerin schließlich in Traun aufhalten.

Da sich die Frau nicht ausweisen konnte, wurde sie auf die Dienststelle mitgenommen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,40 Promille. Es stellte sich heraus, dass die 37-Jährige noch nie einen Führerschein hatte. Sie wird angezeigt.

St. Radegund: Unfalllenker hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut

Ein 31-Jähriger aus Hochburg-Ach fuhr mit seinem Pkw am Samstag kurz vor Mitternacht auf der L1004 Richtung Sankt Radegund. In der Ortschaft Eichbichl kam das Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn Wiese ab. Nach etwa 35 Metern kippte der Pkw auf der angrenzenden Wiese um und blieb auf dem Dach liegen.

Der 31-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Eine Autolenkerin bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Der 31-Jährige wurde in das LKH Salzburg gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,96 Promille.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema