Und der Felix-Familia geht an ... die Firma Fill

Im Innviertler Maschinenbau-Unternehmen werden Mitarbeiterkinder "von null bis zwölf" bestens betreut.

Beim Felix-Familia-Preisträger 2018, der Firma Fill, sind die großen und kleinen Kinder der Mitarbeiter gut aufgehoben. (privat) Bild: privat

Der "Felix Familia 2018" wird alljährlich von OÖNachrichten und Land Oberösterreich für besonders familienfreundliche Projekte vergeben – heuer waren Unternehmen aufgerufen, sich zu bewerben. Und gewonnen hat die Firma Fill, in der Familienfreundlichkeit schon seit Jahren ein großes Thema ist.

Immerhin hat der Maschinenbaubetrieb aus Gurten bereits 2011 den Landesfamilienpreis bekommen, damals für eine Vielzahl von familienfreundlichen Angeboten – angefangen vom Willkommensgruß für Babys bis hin zu Grillfesten und Gratis-Impfaktionen. "Das alles gibt es bei uns nach wie vor", sagt Bettina Fill, Chefin des 800-Mitarbeiter-Werkes.

2018 geht der Felix Familia nun erneut an das Innviertler Unternehmen – diesmal für das Projekt "Planet Filli Future". "Dabei handelt es sich um eine in Oberösterreich bislang einzigartige Kombination aus Tagesbetreuung und Krabbelstube", erzählt Initiatorin Bettina Fill. Zwei Jahre wurde geplant und gebaut, seit September werden dort nun Mitarbeiterkinder von "null bis zwölf Jahren" bestens betreut.

Die Firma investiere aber nicht nur, sie bekomme auch viel zurück, sagt Fill. "Familienfreundlichkeit ist ein echter Wettbewerbsvorteil – wir sehen das zum Beispiel bei den Bewerbungen. Viele entscheiden sich deshalb lieber für uns."

Die Podestplätze: Malerei Schaubmaier, Firma Wagner und Hotel Winzer

2. Malerei Schaubmaier: In dem Mühlviertler Betrieb in St. Johann/Wimberg (Bez. Rohrbach) wird „darauf geschaut, dass die Work-Life-Balance für alle passt“, sagt Malermeister Thomas Pühringer. Als besonderes Zuckerl haben die 14 Mitarbeiter an allen Zwickeltagen frei, ohne sich dafür Urlaub nehmen zu müssen. Mehrmals im Jahr finden zudem Familiennachmittage statt, „da kommen alle mit ihren Frauen und Kindern zusammen. Das taugt jedem.“ Und das Ganze zahlt sich auch aus: „Unser Betriebsklima ist richtig gut.“

3. Alfred Wagner Stahl-Technik: Die Firma aus Pasching teilt sich den dritten Platz mit dem Hotel Winzer (Infos rechts) und wurde für sein familienfreundliches Schicht-Arbeitszeitmodell ausgezeichnet. „Aus dem bisherigen Zweiwochenrhythmus haben wir durch die Einführung einer sogenannten ,Zwischenschicht’ einen familienfreundlicheren Dreiwochenrhythmus geschaffen“, sagt Geschäftsführerin Christine Wagner. „So haben die Mitarbeiter in Summe mehr Freizeit, die sie mit ihren Familien verbringen können.“

3. Hotel Winzer in St. Georgen/Attergau: 85 Mitarbeiter kümmern sich im Hotel Winzer am Attersee um das Wohl der Gäste. Die Kinder der Mitarbeiter sind unterdessen in der hauseigenen Tagesstätte gut aufgehoben. „Das Projekt läuft seit Juli 2017 und alle profitieren davon: Die Eltern können Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen, viele Mütter kommen deshalb auch viel schneller aus der Karenz wieder zurück in den Betrieb“, sagt Juniorchefin Sonja Kölblinger, die selber Mama von zwei kleinen Buben ist.

