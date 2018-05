Unbelehrbar: Viele Lenker fahren nach Führerschein-Abnahme einfach weiter

LINZ/WIEN. Jeder Vierte, der den Führerschein abgeben musste, setzt sich laut Studie dennoch ans Steuer.

Nicht jeder Fahrzeuglenker kann wie dieser Mann eine gültige Lenkerberechtigung vorweisen. Bild: APA

Ungewöhnlich viele Lenker waren zuletzt ohne Führerschein auf Oberösterreichs Straßen unterwegs. Allein in den vergangenen drei Monaten berichtete die Landespolizeidirektion (LPD) von mehr als zehn Fällen, in denen führerscheinlose Fahrzeuglenker angehalten wurden, die zum Teil auch alkoholisiert, viel zu schnell unterwegs waren oder unter Drogeneinfluss gestanden sind.

Eine von ihnen ist eine 31-jährige Oberösterreicherin: Die unbelehrbare Autolenkerin, der schon längst der Führerschein abgenommen worden war, wurde von den Beamten innerhalb von 24 Stunden gleich vier Mal erwischt. Die amtsbekannte Frau gab bei der vierten Kontrolle, bei der sie 1,76 Promille intus hatte, als Fahrtgrund an, sie wolle ihr Kind vom Kindergarten abholen.

Genaue Zahlen, wie viele Verkehrsteilnehmer sich ohne gültige Lenkerberechtigung hinter das Steuer setzen, gibt es klarerweise weder bei der Polizei, beim Verkehrsclub noch beim Verkehrsministerium. Eine Studie, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit im Jahr 2012 durchgeführt hat, kam aber zu erschreckenden Ergebnissen. Insgesamt 26.000 Lenkern wurde in diesem Jahr aufgrund von Alkohol am Steuer der Führerschein abgenommen. 7000 davon – also mehr als jede Vierte – fuhren auch ohne Lenkerberechtigung weiter, wiederum 4000 davon noch dazu alkoholisiert.

Dass diese Zahlen nicht rückläufig, sondern vermutlich noch angestiegen sind, bestätigt Otmar Bruckner, Leiter der Unfallanalyse im Bundesministerium für Inneres. Pro Jahr würden österreichweit rund tausend Unfälle mit Personenschaden von Fahrzeuglenkern, die keinen Führerschein besitzen, verursacht.

Laut Johann Thumfart, dem stellvertretenden Leiter der LPD-Verkehrsabteilung, gibt es zwei Gruppen der führerscheinlosen Lenker. "Zum einen sind da die vielen jungen Menschen, die früh zum Fahren begonnen haben, den Führerschein aber nie gemacht haben." Mit Hilfe von Tricks versuchen sie sich durch den Verkehrsalltag zu schlängeln. "Sie lernen etwa die Identität von Freunden auswendig und geben sich bei Kontrollen als diese Person aus."

"Wollen einfach durchtauchen"

Die zweite und weitaus größere Gruppe seien Verkehrsteilnehmer, denen der Führerschein – meist wegen Alkohol am Steuer oder des Konsums von Suchtgift – rechtskräftig entzogen worden ist, die aber dennoch weiterfahren. "Da sie gewohnt sind, immer zu fahren, denken sie, dass sie durch diese führerscheinlose Zeit einfach durchtauchen", sagt Thumfart. Ganz nach dem Motto: "Ich bin ja in den letzten Jahren auch nie kontrolliert worden."

Wie auch immer: Wer ohne gültige Lenkerberechtigung erwischt wird, muss mit einer Höchststrafe von 2180 Euro rechnen. Im Wiederholungsfall kann eine bis zu sechswöchige Freiheitsstrafe und/oder eine Geldstrafe verhängt werden, sagt Thumfart.

Jüngste Fälle

24. Februar: Ein Wiederholungstäter wurde in Mauthausen aufgehalten: Der Lenker, dem der Schein vor einem Jahr wegen Suchtgiftkonsums abgenommen worden war, hatte diesmal gleich vier Substanzen intus.

Ein Wiederholungstäter wurde in Mauthausen aufgehalten: Der Lenker, dem der Schein vor einem Jahr wegen Suchtgiftkonsums abgenommen worden war, hatte diesmal gleich vier Substanzen intus. 26. Februar: Bei einer Kontrolle in Ottensheim wurde ein 19-Jähriger mit einem gestohlenen Pkw erwischt. Der junge Führerscheinlose war zudem durch Drogen beeinträchtigt.

Bei einer Kontrolle in Ottensheim wurde ein 19-Jähriger mit einem gestohlenen Pkw erwischt. Der junge Führerscheinlose war zudem durch Drogen beeinträchtigt. 12. März: Nach einer kilometerlangen Verfolgungsjagd fasste die Polizei im Bezirk Perg einen alkoholisierten 20-jährigen Lenker ohne Führerschein.

Nach einer kilometerlangen Verfolgungsjagd fasste die Polizei im Bezirk Perg einen alkoholisierten 20-jährigen Lenker ohne Führerschein. 8. April: Ein führerscheinloser 17-Jähriger fiel der Perger Polizei auf: Für seinen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw hatte er drei Kennzeichen gestohlen.

Ein führerscheinloser 17-Jähriger fiel der Perger Polizei auf: Für seinen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw hatte er drei Kennzeichen gestohlen. 18. April: Eine unbelehrbare Alkolenkerin (31), die keinen Schein besitzt, ging der Polizei im Bezirk Linz-Land binnen 24 Stunden vier Mal ins Netz.

